राजस्थान के जयपुर और अजमेर में आश्रम एक्सप्रेस से भारी मात्रा में कैश, सोना और चांदी बरामद हुआ है। ये सामान जूट के पैकेट्स में भरकर रेलवे पार्सल बोगी में रखा हुआ था। एएनआई के अनुसार, कैश, सौन और चांदी की बरामदगी अजमेर, जयपुर और बेवर स्टेशन पर हुई है। बरामद चांदी का वजन तीन क्विंटल से ज्यादा है। राजस्थान में विधानसभा तैयारियों के बीच जयुपर एटीएस द्वारा की गई यह बड़ी कार्रवाई है। बता दें कि आश्रम एक्सप्रेस दिल्ली से चलकर राजस्थान के कई स्टेशनों से होते हुए अहमदाबाद को जाती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस की टीम ने आश्रम एक्सप्रेस की पार्सल बोगी में छापेमारी की, जहां काफी बंद पैकेट्स बरामद हुए। इन पैकेट्स को खोलकर देखने के बाद पता चला कि इसमें भारी मात्रा में कैश था। इसके साथ ही सोना और चांदी भी मिला। एटीएस की टीम ने कैश, सोना और चांदी को जब्त कर लिया है। एटीएस की टीम जीआरपी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में कैश किसे भेजा जा रहा था? कौन-कौन लोग इस गिरोह में शामिल हैं।

Rajasthan: Unaccounted cash worth lakhs and more than three quintals of silver seized from Delhi-Ahmedabad Ashram Express at Ajmer, Jaipur and Beawar stations. pic.twitter.com/eSe2ssvUpS

