राजस्थान के अलवर में मॉब लिचिंग मामले में पुलिस करवैये पर जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया पर तंज कसा तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और रेल मंत्री पीयूष गोयल राहुल गांधी पर बरस पड़े। पीयूष गोयल ने तो राहुल गांधी को ‘नफरत का सौदागर’ कह डाला। वहीं स्मृति ईरानी ने राहुल के पूरे परिवार को 1984 के सिख दंगों और भागलपुर दंगों का जिम्मेदार ठहराया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर नकारात्मक और गिद्ध राजनीति की आड़ में चुनावी फायदे के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया।

बता दें कि राहुल गांधी ने आज (23 जुलाई) को अलवर मॉब लिंचिंग से जुड़ी एक खबर को टैग करते हुए ट्वीट किया था कि अलवर पुलिस ने लिंचिंग में घायल और मरनासन्न रकबर खान को 6 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल पहुंचाने में तीन घंटे लगा दिए, क्यों? राहुल ने लिखा कि रास्ते में पुलिस वालों ने चाय भी पी थी। उन्होंने लिखा, “यह पीएम नरेंद्र मोदी के बर्बर न्यू इंडिया है, जहां मानवता की जगह नफरत ने लेली है और उसकी आड़ में मासूमों को दबाया-सताया जा रहा है, उन्हें तड़पते हुए मरने को छोड़ दिया जा रहा है।”

Rahul Gandhi’s family presided over the worst form of hate in 1984, Bhagalpur & Nellie & many other instances.

It is shameful that he is doing the same through VULTURE POLITICS.

Not a single instance goes by where he doesn't attempt to rupture social bonds for electoral gains. https://t.co/kpX3n1Kcc0

— Smriti Z Irani (@smritiirani) July 23, 2018