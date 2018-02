राजस्थान: स्वाइन फ्लू से 88 लोगों की मौत, 976 में पाए गए बीमारी के लक्षण

राजस्थान में इस साल स्वाइन फ्लू से 88 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 976 लोगों में इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। फ्लू की जद में सबसे अधिक मामले राजधानी जयपुर में देखने को मिले हैं। जयपुर में इस साल 28 लोगों की मौत इस बीमारी की वजह से हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि खुद विधाधर नगर से भाजपा विधायक नरपत सिंह राजवी फ्लू की चपेट में आ गए। स्थानीय खबरों के अनुसार विधायक की हालत में अब धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। हालांकि उनकी सेहत पर अभी भी निगरानी रखी जा रही है।

रिपोर्ट के अनुसार स्वाइन फ्लू की बीमारी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने उन स्थानों की समीक्षा शुरू कर दी है जहां फ्लू के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यहां बता दें कि इस साल शुरुआती दो महीने में फ्लू की वजह से मारे गए लोगों की संख्या पिछले साल मारे गए लोगों से ज्यादा है। स्वास्थ्य से जुड़े विभाग का कहना है कि इस बीमारी का कहर पूरे साल रहने की संभावना है।

88 people died and 976 tested positive for Swine Flu (H1N1) in Rajasthan so far this year.

