अलवर, अजमेर लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किये कैंडिडेट, जानिए किसे मिला टिकट

भारतीय जनता पार्टी ने अजमेर और अलवर लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। अलवर से बीजेपी के कैंडिडेट जसवंत सिंह यादव होंगे, जबकि अजमेर से रामस्वरुप लांबा को टिकट दिया गया है। राजस्थान के मंडलगढ़ विधानसभा सीट से शक्ति सिंह हाड़ा को टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल के नौपारा विधानसभा सीट से मंजू बासू को पार्टी ने टिकट दिया है। बता दें कि बीजेपी ने इन चुनावों की तैयारी भी शुरू कर दी है। अजमेर लोकसभा उपचुनाव के लिए जनवरी को राज्य सरकार के मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें चुनाव में जुट जाने को कहा। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री और अजमेर दक्षिण प्रभारी किरण माहेश्वरी ने महिला मोर्चे को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता मोदी और वसुंधरा सरकार की विकास की नीतियों को जनता तक ले जाएं और पार्टी की जीत सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ेगी।

Jaswant Singh Yadav & Ramswarup Lamba finalised as the BJP candidate for upcoming by-election in the Parliamentary constituency Alwar & Ajmer respectively; Shakti Singh Hada to be the BJP candidate for legislative assembly constituency polls in Mandalgarh #Rajasthan

— ANI (@ANI) January 7, 2018