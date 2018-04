राजस्थान के 87 जजों का तबादला, सलमान को सजा सुनाने वाले जज का हुआ प्रमोशन लेकिन दबंग की बढ़ीं मुश्किलें

राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की खबर आई है। हाल ही राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के 87 जजों का तबादला किया है। इन जजों में सलमान खान के बेल की सुनवाई करने वाले और सजा सुनाने वाले जज भी शामिल हैं। एक साथ जजों के तबादले को लेकर शनिवार को सलमान खान की बेल पर होने वाली सुनवाई पर भी संशय बना हुआ है। काले हिरण के शिकार के मामले में दोषी पाए गए सलमान खान के लिए 5 साल की सजा पाने के बाद मुश्किलें बढ़ी हैं तो वहीं उन्हें जेल की सजा देने वाले जज का प्रमोशन हुआ है। विश्नोई समाज के वकील के मुताबिक राजस्थान में जजों का ट्रांसफर होना एक रुटीन तबादला है, क्योंकि ज्यादातर जजों के ट्रांसफर अप्रेल के महीने में ही होते हैं। जोधपुर के सेशंस कोर्ट के जज आरके जोशी का भी ट्रांसफर हो गया है।

On account of administrative exigencies, 87 District judges transferred in #Rajasthan. Ravindra Kumar Joshi, District and sessions judge of Jodhpur, who was scheduled to hear Salman Khan's bail plea in black buck poaching case today, also transferred

