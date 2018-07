चंबल नदी में मिला जवान का शव, शरीर पर पाए गए चोट के कई निशान

राजस्थान में चंबल नदी के तट पर 19 साल के एक जवान का शव बरामद हुआ है। जवान की पहचान सुरेंद्र सिंह के रूप में की गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सहायक सब इंस्पेक्टर धर्मपाल ने बताया कि शव पर चोट के निशान हैं। मालूम होता है कि हमला भालू ने किया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले में पूरी सच्चाई बाहर आ सकेगी। मामले में ज्यादा जानकारी का इंतजार है।

वहीं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा और बीजापुर में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां सेना ने सात नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया है। मृतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा जवानों ने बड़ी मात्रा में बड़े हथियार भी बरामद किए हैं।

एएनआई के मुताबिक, ‘दंतेवाड़ा और बीजापुर के जंगलों में जिला रिजर्व गार्ड और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में सात नक्सलियों को ढेर किया गया है। इसमें तीन महिलाएं शामिल हैं। जवानों को उनके कब्जे से दो इंसास राइफल, दो 303 राइफल्स, एक 12 बोर की बंदूक भी मिली है।’

Kota: The body of 19-year old army jawan Surendra Singh Garhwal was found on the banks of Chambal River. Assistant Sub-Inspector Dharampal says, ‘wounds on his body suggest that he was attacked by a bear, the body has been sent for postmortem.’ #Rajasthan (18.07.18) pic.twitter.com/aFuJ8JhQcG

