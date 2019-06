राजस्थान के झुंझुनू में पंचायत की बैठक में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एक महिला पंचायत समिति सदस्य ने दूसरे सदस्य पर हमला कर दिया। महिला का आरोप है कि पंचायत की बैठकों पुरुष सदस्य उसे बोलने की अनुमति नहीं देता था। इसलिए उसने पंचायत समिति सदस्य की पिटाई की है। इस दौरान किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इस वीडियो में महिला पहले तो थप्पड़ मारती है फिर चप्पल उठाकर धमकाते हुए नजर आ रही है।

#WATCH Rajasthan: Panchayat Samiti member Hansa Verma hits another member Rakesh Kaswan during Panchayat meeting in Jhunjhunu. She alleges that Rakesh Kaswan doesn’t respect women & doesn’t allow her to speak in the Panchayat meetings. (26.06.19) pic.twitter.com/AOIJ0npU5h

