राजस्थान के बाड़मेर में 18 वर्षीय एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए खुलासा किया है कि उसे एक व्यक्ति द्वारा ब्लैकमेल कर जम्मू कश्मीर ले जाया गया, जहां उसे इस्लाम कबूल करने के बाध्य किया गया। फिलहाल महिला किसी तरह वहां से भागने में सफल हुई और अब बाड़मेर स्थित अपने घर पहुंची है। न्यूज एजेंसी एएनआई की एक खबर के अनुसार, बाड़मेर की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि आरोपी व्यक्ति ने उसकी एडिट की गई तस्वीरों के दम पर उसे ब्लैकमेल किया और उसे जम्मू कश्मीर ले गया। वहां जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में पीड़िता को 9 माह तक रखा गया।

अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उससे एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए, जिसे बाद में शादी के डॉक्यूमेंट में बदल दिया गया और इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला गया। महिला के साथ मारपीट भी की गई। महिला का आरोप है कि उसे दुबई भेजे जाने की योजना बनायी जा रही थी। लेकिन किसी तरह वह वहां से भागने में सफल रही और अपने घर बाड़मेर लौट आयी। कुछ खबरों में बताया गया है कि आरोपियों ने पीड़िता को बीफ खाने और नमाज अदा करने के लिए भी दबाव बनाया।

Rajasthan: A Barmer woman alleges she was blackmailed&taken by a man to J&K’s Kupwara 9 months ago,made to sign fake marriage documents,forced to accept Islam&was being sent to Dubai. SP Barmer says, “Officer goes to J&K, so investigation’s taking time. She’ll get justice” (12.1) pic.twitter.com/9bi0cVLVlW

