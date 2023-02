Rajasthan: राजस्थान में क्या है वसुंधरा का महत्व? पूरी तस्वीर बयां कर रहा भाजपा कार्यालय के बाहर लगा एक पोस्टर

Rajasthan Politics: सालों से पार्टियों के पोस्टर और होर्डिंग्स ने अक्सर संकेत दिया है कि हवा किस तरफ बह रही है।

राजस्थान BJP कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर (Source- Indian Express)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram