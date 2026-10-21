राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में कल (22 अक्टूबर) पहले चरण में 16 जिला परिषदों और 104 पंचायत समितियों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 85 लाख से अधिक वोटर 6926 उम्मीदवारों में से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनेंगे। एक वोटर दो पदों के लिए वोट डालेगा। जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबर के चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला है। आदिवासी इलाकों में बीटीपी और कई इलाकों में आरएलपी और निर्दलीय भी प्रभावशाली हैं।

इस चुनाव में एक वोटर कुल 2 वोट डालेगा। इसमें से वोटर दो वोट जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनने के लिए डालेगा, जबकि दो वोट सरपंच और वार्ड पंच चुनने के लिए डालेगा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य की वोटिंग के दौरान बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली पर स्याही लगाई जाएगी, जबकि सरपंच और वार्ड पंच के लिए वोटिंग करने पर दाहिने हाथ में अंगूठे के पास वाली उंगली पर स्याही लगाई जाएगी।

वोटिंग के लिए 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। इनमें ये दस्तावेज शामिल है…

आधार कार्ड

बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक

विकसित भारत गारंटी का रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) या मनरेगा जॉब कार्ड

श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

पैन कार्ड

पासपोर्ट

फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज

सांसदों या विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र

केंद्र या राज्य सरकार के संवर्जनिक उपक्रमों व पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र

सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग

राजस्थान में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रदेश में 9886 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जबकि जिला परिषद सदस्य के 293 पदों के लिए 1693 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं पंचायत समिति सदस्य के 1788 पदों पर 5233 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है।

बीजेपी का क्या है वादा?

बीजेपी और कांग्रेस ने घोषणापत्र भी जारी किए हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में हर पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ओपन जिम, हर पंचायत समिति में ब्लड बैंक और हेल्थ केयर सुविधा देने का वादा किया है। वहीं किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 12 हजार रुपये सालाना और हर पंचायत में 5 साल में औसतन 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करने का ऐलान किया है।

कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना

वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भजनलाल सरकार ने पुरानी लोकप्रिय योजनाओं को बंद कर दिया, जिसका असर गांव में दिख रहा है।

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राजस्थान के बाड़मेर जिले में पंचायत समिति चुनाव से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के एक प्रत्याशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 45 वर्षीय प्रत्याशी मोहनलाल का शव बुधवार सुबह उनके कृषि क्षेत्र में एक पेड़ से लटका हुआ मिला। पढ़ें पूरी खबर