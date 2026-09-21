राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने तिजारा चेयरमैन चुनाव से पहले 18 राजस्थान पार्षदों को हिरासत में लेने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान कांग्रेस के नेता इमरान खान ने सोमवार को कहा कि हरियाणा पुलिस ने कथित तौर पर रविवार रात पंचकूला के पास एक टोल प्लाजा पर तिजारा के करीब 18 पार्षदों को ले जा रहे एक काफिले को रोका और उन्हें किसी अनजान जगह पर ले गए। पार्षद सोमवार दोपहर 3 बजे होने वाले तिजारा काउंसिल चेयरपर्सन के चुनाव में वोट देने के लिए हिमाचल प्रदेश से लौट रहे थे।

कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी ने ANI से बात करते हुए कहा, “राजस्थान में लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहे हैं। हमारे ज़िले की तिजारा सीट से चुनाव लड़ने वाले इमरान ने बहुत मेहनत की और 35 में से 19 पार्षदों को जिताया। वह इन 19 पार्षदों को उनके परिवारों के साथ कसौली ले गया था, कुल मिलाकर लगभग 82 लोग थे। आज चुनाव होना था। जब वे कल रात कसौली से निकले, तो उन्हें चंडीमंदिर टोल प्लाज़ा पर 20 पुलिस गाड़ियों ने रोक लिया, जिनमें से कुछ पर नंबर प्लेट नहीं थी। उन्हें ज़बरदस्ती उनकी गाड़ियों से उतारकर पुलिस गाड़ियों में बिठा दिया गया। फिर उन्हें मोरनी ले जाया गया और रात भर वहीं रखा गया। हमारे लोग सुबह उस जगह पर पहुंचे और एक वीडियो रिकॉर्ड किया। पुलिस ने दो लोगों को अरेस्ट किया और उनके फ़ोन ज़ब्त कर लिए। बाद में, हमारे लोगों ने बताया कि गाड़ियां चली गई हैं और अब मोरनी पुलिस चौकी पर खड़ी हैं।”

कांग्रेस का आरोप

प्रदीप चौधरी ने आगे कहा, “हमारे लोग मंडाना में इंतज़ार कर रहे थे, यह अंदाज़ा लगाते हुए कि काफ़िला चंडीमंदिर की ओर जाएगा या पंचकूला की ओर। DSP ने दावा किया कि उनकी लोकेशन शाहाबाद और रोहतक के बीच थी, लेकिन यह साफ झूठ है। वे पहले ही मोरनी से निकल चुके थे। जब तक वे मोरनी से चलेंगे, वे शाहबाद और रोहतक के बीच के इलाके में पहुंच जाएंगे। यह ज़बरदस्ती का एक खुला काम है, लोकतंत्र की खुली हत्या है। इसीलिए राजस्थान से लोग यहां पहुँचे। वे सुबह 4 बजे पहुँचे, और हमें सुबह 6.15 बजे बताया गया। हम सुबह 7 बजे से उनके साथ हैं।”

वहीं पंचकूला के ACP रामकुमार ने कहा, “इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। उनके कुछ पार्षद कल शिमला से निकले थे। जाहिर है, चुनाव था। वे रास्ते में कहीं गायब हो गए। हम उनके मोबाइल नंबर और लोकेशन का पता लगाएंगे लेकिन इस मामले में पुलिस का कोई रोल नहीं था।”

इमरान खान का कहना है कि वह सोमवार सुबह हरियाणा के पंचकूला जिले के पिंजौर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्हें 18 पार्षद नहीं मिले। पिंजौर जाते समय अपनी गाड़ी से अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में इमरान खान ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश से लौट रहे पार्षदों को पुलिस उनकी पहचान वेरिफाई करने के बहाने रोककर ले गई है।

इमरान खान ने आरोप लगाया कि राजस्थान में तिजारा नगर निगम के पार्षद रविवार रात हिमाचल से घर लौट रहे थे। उन्हें सोमवार को नगर निगम के चेयरपर्सन के लिए वोट देना था। तिजारा से कांग्रेस नेता इमरान खान का आरोप है कि हरियाणा पुलिस ने पंचकूला के पास एक टोल प्लाजा पर उनके काफिले को रोका और उन्हें ले गई।

18 है बहुमत की संख्या

तिजारा नगर पालिका राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में है और अलवर लोकसभा क्षेत्र में आती है। यह नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में आता है। मेव मुसलमानों की अच्छी-खासी आबादी वाला यह शहर ऐतिहासिक मेवात इलाके का हिस्सा है, और हरियाणा के नूह से करीब 44 किमी दूर है।

कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, करीब 18 पार्षदों को वोट से पहले एक साथ रखने के लिए हिमाचल ले जाया गया था, जहां पार्टी सत्ता में है। वे रविवार रात एक बस और आठ दूसरी गाड़ियों में राजस्थान के लिए निकले। 35 सदस्यों वाली नगर निगम में 31 निर्दलीय हैं, जिनमें से तीन बीजेपी के और एक कांग्रेस का है। कांग्रेस का दावा है कि उसे 17 निर्दलीय का सपोर्ट है, जो उसके अपने पार्षद के साथ 18 हो जाते हैं और बहुमत है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जिन गाड़ियों में पुलिस आई थी, उनमें से कुछ पर नंबर प्लेट नहीं थी, जबकि कुछ पर प्लेट ढकी हुई थीं।

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सीकर नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस ने दमदार प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी बार बोर्ड के गठन का रास्ता साफ कर लिया। सीकर नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी के 38 प्रत्याशी जीते, यह संंख्या पिछली बार से दो ज्यादा है। सीकर नगर परिषद चुनाव में बीजेपी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की जबकि अन्य दल व निर्दलीय पांच वार्ड जीतने में सफल रहे। पढ़ें पूरी खबर