पूरे देश में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। ऐसे में यातायात के नियमों को तोड़ने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ रहा है। बता दें कि ऐसा ही एक नया मामला दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में देखने को मिला, जब एक ट्रक मालिक को ओवरलोडिंग की वजह से 1 लाख 41 हजार 700 रुपए जुर्माने के तौर पर देने पड़े। यातायात की नियमों को तोड़ने वालों को भारी भरकम जुर्माने देने की बात पिछले दस दिनों से चल रही है। लेकिन ट्रक मालिक के खिलाफ काटे गए चलान अब तक का सबसे भारी चलान माना जा रहा है। बता दें कि इस नए कानून के कई लोगों ने विरोध भी किया है। कई ने तो चलान कट जाने से विरोध के रुप में अपनी गाड़ी भी मौके पर जला दी। वहीं कई लोग इस नए नियम का स्वागत कर इसको बड़ी कारगर और जरुरी बता रहें हैं।

क्या है पूरा मामलाः बता दें कि राजस्थान के एक ट्रक को गुरुवार (05 सितंबर)को ओवरलोडिंग के कारण चलान काटा गया था। बताया जा रहा है कि मालिक राज्सथान के बीकानेर का रहने वाला है। ट्रक के मालिक ने रोहिणी कोर्ट से जुर्माने की पूरी रकम 1 लाख 41 हजार 700 रुपए देकर अपना ट्रक छुड़वाया है। बताया जा रहा है कि नए नियम के तहत यह सबसे भारी कटे हुए चलानों में से एक हैं। ट्रक को ओवरलोड करने पर यातायात पुलिस ने ट्रक पर 70 हजार रुपए का चलान काटा और ट्रक मालिक को ज्यादा माल लोड कराने के लिए मालिक पर 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। ट्रक का मालिक दोनों जुर्माने को कुछ अतिरिक्त पैसे देकर 1 लाख 41 हतार और 700 रुपए में कोर्ट से छुड़वाया है।

Delhi: A truck owner from Rajasthan paid challan amount of Rs 1,41,700 at Rohini court on September 9 for overloading the truck on September 5. pic.twitter.com/2P4G9JqDgR

— ANI (@ANI) September 10, 2019