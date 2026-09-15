सीकर नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस ने दमदार प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी बार बोर्ड के गठन का रास्ता साफ कर लिया। सीकर नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी के 38 प्रत्याशी जीते, यह संंख्या पिछली बार से दो ज्यादा है। सीकर नगर परिषद चुनाव में बीजेपी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की जबकि अन्य दल व निर्दलीय पांच वार्ड जीतने में सफल रहे।

कांग्रेस की इस जीत में एक बड़ा रोल मुस्लिम वोटर्स का भी है। सीकर नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी के 38 पार्षदों में से 15 पार्षद मुस्लिम हैं। सीकर में कुल 18 मुस्लिम प्रत्याशी पार्षद का चुनाव जीते हैं। इनमें दो निर्दलीय और एक पार्षद आरएलपी के टिकट पर जीता है।

26 साल की रुखसार सबसे छोटी, कांग्रेस के टिकट पर मजदूर भी जीता

कांग्रेस के टिकट पर जीते मुस्लिम पार्षदों में सबसे कम उम्र वार्ड नंबर एक से जीतने वाली रुखसार की है। वह 26 साल की हैं और पहली बार पार्षद बनी हैं। वार्ड संख्या दो से कांग्रेस के टिकट पर सैयद मकसूद ने जीत हासिल की है, वह 12वीं पास हैं।

लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मकसूद मजदूर हैं। कांग्रेस के टिकट पर सीकर के सभापति ने जीवण खां ने भी जीत दर्ज की है, उन्होंने एक हजार से ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हराया। जीवण खआं ने वार्ड संख्या 15 और उनकी पत्नी खतीजा बानो ने वार्ड संख्या 16 से जीत हासिल की है।

सीकर में जीतने वाले मुस्लिम प्रत्याशियों की लिस्ट

वार्ड संख्याविजेता प्रत्याशीलिंगउम्रपार्टी
1रुखसार खानF26INC
2सयेद मक़सुदM41INC
3आबिद हसनM34INC
4अब्दुल रईसM36INC
5अबरार अहमदM64INC
8अनीशा बेहलीमF33INC
9मोहम्मद मुस्ताकM51INC
10मोहम्मद तोकीर खत्रीM34INC
15जीवण खांM64INC
16खतीजा बानोF59INC
17तस्लीमF49INC
18मो यूनुसM27RLP
19सुबैदोलतF49INC
23मोहमम्द जुबेर नारूM50INC
30असलम खानM41IND
60ऐजाज़ अहमदM29INC
63मोहम्मद अकरम खत्रीM33IND
64मोहम्मद शोयब चौहानM33INC

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डोटासरा ने कहा, “SC के लिए आरक्षित वार्डों में कांग्रेस ने 542 सीटें जीतीं जबकि बीजेपी को 350 सीटें मिलीं। यानी कांग्रेस ने बीजेपी से 192 ज्यादा एससी आरक्षित वार्ड जीते…” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।