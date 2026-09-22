राजस्थान के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था में सरलीकरण की मांग उठाई है। भाटी ने मंगलवार को जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने पिछले तीन सालों में ईडब्ल्यूएस व्यवस्था में सरलीकरण को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र को कोई पत्र नहीं लिखा।

शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक भाटी ने कहा, “आज के वक्त में अनारक्षित वर्ग, किसान वर्ग, पशुपालक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस के श्रेणी में आते हैं, वे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार उन चीजों की तरफ देखेगी।”

विधायक बोले- पांच एकड़ से ज्यादा बड़ा होता है बाड़ा

विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार के मौजूदा नियमों के मुताबिक, पांच एकड़ के अंदर जिसकी जमीन है, वही ईडब्ल्यूएस का फायदा ले सकता है। विधायक ने कहा, “अगर मैं बात करूं बाड़मेर-जैसलमेर की, मैं बात करूं मेवाड़ की, इस पूरे क्षेत्र की, पूरे राजस्थान की तो हमारे यहां जो छोटे पशुपालक हैं उसका बाड़ा भी पांच एकड़ से ज्यादा बड़ा होता है।”

शिव सिंह भाटी ने केंद्र सरकार से मांग की कि राज्य सरकारों की ओर से जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्रों को केंद्रीय सरकारी सेवाओं और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में भी मान्यता दी जाए। भाटी ने कहा कि ऐसा होने से अभ्यर्थियों को अलग-अलग स्तर पर अलग प्रमाण-पत्र नहीं बनवाना पड़ेगा।

ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र की वैधता बढ़ाने की मांग

निर्दलीय विधायक भाटी ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र की मौजूदा वैधता को बढ़ाने की भी मांग की गई। भाटी ने कहा कि प्रमाण-पत्र की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर तीन या पांच वर्ष की जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि ईडब्ल्यूएस परिवारों की आय निर्धारित करने की प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीन का केवल आकार ही आर्थिक स्थिति का आधार नहीं होना चाहिए।

भाटी ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े प्रावधानों पर भी अपनी मांग रखी। उन्होंने आयु सीमा, आवेदन शुल्क और जहां नियमों के तहत संभव हो, न्यूनतम अर्हता में उचित छूट देने की बात कही।

पंचायती राज संस्थाओं में हो ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रतिनिधित्व

भाटी ने पंचायती राज संस्थाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करने की मांग उठाई। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान के 75 से अधिक विधायक इस मांग के समर्थन में लिखित सहमति या समर्थन पत्र दे चुके हैं। भाटी ने कहा है कि इस मुद्दे पर प्रदेश के सांसदों से भी संपर्क किया जा रहा है और उनसे समर्थन मांगा गया है।

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रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के अध्यक्ष रामदास आठवले ने दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने EWS आरक्षण का भी समर्थन किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।

