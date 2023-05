निकम्मा, नकारा…’ तीखी बयानबाजी से गहलोत-पायलट में बढ़ी थी कलह, क्या कर्नाटक के नतीजों ने दिखाई सुलह की राह?

सवाल ये उठता है कि क्या इतने साल पुरानी अदावत एक चार घंटे की बैठक के बाद खत्म हो सकती है? इसका जवाब तभी मिल सकता है, जब इस अदावत की जड़ को ठीक तरह से समझा जाए।

राजस्थान का सियासी संग्राम

राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत कई साल पुरानी हो गई है। शुरुआत 2018 से पहले हुई थी, लेकिन जोर उसने अब और ज्यादा पकड़ लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों नेताओं के साथ चार घंटे की अहम बैठक की है, नतीजा क्या रहा, अभी तक स्पष्ट नहीं, लेकिन पार्टी ने कहा है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई गई है। सवाल ये उठता है कि क्या इतने साल पुरानी अदावत एक चार घंटे की बैठक के बाद खत्म हो सकती है? इसका जवाब तभी मिल सकता है, जब इस अदावत की जड़ को ठीक तरह से समझा जाए। 2018 से पहले सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष थे, वे दावा करते हैं कि उन्हीं की अगुवाई में वो चुनाव लड़ा गया था। उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। सचिन पायलट चाहते थे कि जीत का सेहरा उनके सिर बांधा जाए, उनकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा प्रबल थी। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी थी, एक तरफ दो बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तो दूसरी तरफ युवा तेज तरार नेता सचिन पायलट। पार्टी गहलोत में अपना वर्तमान देख रही थी और पायलट में अपना भविष्य, ऐसे में उसी सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए फैसला लिया गया। अशोक गहलोत को तीसरी बार राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम का पद दिया गया और प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हीं को रहने दिया। अब सचिन पायलट को एक शिकायत रही वे डिप्टी सीएम तो बन गए लेकिन अधिकारियों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। वे अपने पसंद के किसी अधिकारी को नियुक्त भी नहीं कर पा रहे थे। इस सब के ऊपर 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनकी चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की। असल में पुलिस ने बीजेपी के दो नेताओं को गिरफ्तार किया था। उन दोनों की एक AUDIO टेप सामने आई जिसमें कहा गया- डिप्टी सीएम ही सीएम बनना चाहता है। उस समय डिप्टी सीएम के पद पर सचिन पायलट थे, ऐसे में पुलिस का एक नोटिस उनको भी गया। अब सीएम अशोक गहलोत ने तो उस समय इस नोटिस को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने इसे निजी वार माना। अब मुद्दा तो अलग था, लेकिन पायलट ने सीधे अशोक गहलोत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उनकी तरफ से दावा किया गया कि उनके संपर्क में 30 विधायक हैं, संदेश देने का प्रयास हुआ कि सीएम गहलोत की सरकार अल्पमत में आ गई है। अब दावे तो बदलते रहे, लेकिन एक वक्त पायलट 18 विधायकों के साथ एक महीने तक गुरुग्राम के एक होटल में रहे। उस समय सचिन पायलट को मनाने की कोशिश राहुल से लेकर प्रियंका गांधी तक ने की। एक तीन सदस्यों की कमेटी का गठन भी हुआ, आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। एक लंबे सियासी ड्रामे के बाद पायलट मान तो गए लेकिन उन्हें दो बड़े पद गंवाने पड़ गए- एक डिप्टी सीएम का और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष का। इसके ऊपर सीएम अशोक गहलोत का तब एक बयान भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने सचिन पायलट को लेकर कह दिया था कि मुझे पहले से पता था वो निकम्मा, नकारा था, पहले भी शिकायतें आती थीं। इस बयान की वजह समझौता होने के बावजूद एक तल्खी दोनों नेताओं के बीच बनी रही।

