राजस्थान के उदयपुर के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में क्लासरूम की छत गिरने से तीन बच्चों के सिर में चोटें आईं। भिंडर इलाके में हुई इस घटना में दो और छात्रों को मामूली चोटें आईं। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब राज्य में स्कूलों की हालत को लेकर बढ़ती जांच हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने स्कूल ठीक करो अभियान भी चलाया है, जिसके सदस्यों ने अगस्त में राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में कैंपस का दौरा किया था।

मंगलवार की घटना सुबह करीब 11 बजे भिंडर पुलिस स्टेशन इलाके में वनियातलाई ग्राम पंचायत के तहत नारदा के सरकारी प्राइमरी स्कूल में हुई, जब एक क्लासरूम की छत का प्लास्टर का एक हिस्सा अचानक नीचे गिर गया। उस समय क्लासरूम में 32 बच्चे थे।

3 छात्र घायल

हेडमास्टर लाल सिंह शक्तावत ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “क्लास 1 के छात्र कृष्णा कुमारी और कार्तिक, और क्लास 5 के छत्त गणेशलाल के सिर में चोटें आईं। तीनों को इलाज के लिए भिंडर सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में घर भेज दिया गया। दो और छात्रों को मामूली चोटें आईं। छत अचानक गिर गई, जिससे छात्र घायल हो गए। शुक्र है, किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई। हमने शाम तक बच्चों को उनके घर वापस भेज दिया।”

क्लास 5 तक चलने वाले इस स्कूल में कुल 37 छात्र हैं, इसलिए अलग-अलग क्लास के छात्रों का एक ही कमरे में पढ़ना आम बात है। लाल सिंह शक्तावत ने कहा कि शिक्षा विभाग को पहले ही बिल्डिंग की खराब हालत के बारे में बताया गया था। उन्होंने कहा, “बिल्डिंग 2001 में बनी थी और बहुत खराब हो गई थी। हमने शिक्षा विभाग को इसकी हालत के बारे में पहले ही बता दिया था। पिछली बार स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत 2020 में हुई थी।”

स्कूल को किया गया बंद

शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों के बाद एहतियात के तौर पर स्कूल बिल्डिंग को अब बंद कर दिया गया है। क्लास को पास के माताजी मंदिर के पास एक टेम्पररी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा।

यह घटना राजस्थान के सबसे बुरे स्कूल-बिल्डिंग हादसों में से एक के ठीक एक साल बाद हुई है। 25 जुलाई, 2025 को झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई थी, जिसमें सात बच्चों की मौत हो गई थी और 28 अन्य घायल हो गए थे। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस घटना का संज्ञान लिया और राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों को बिल्डिंग की खराब हालत के बारे में बताया गया था।

CJP चला रही ‘स्कूल ठीक करो’ कैंपेन

CJP के ‘स्कूल ठीक करो’ कैंपेन के बाद हाल के महीनों में राजस्थान में सरकारी स्कूलों की सुरक्षा फिर से एक बड़ा मुद्दा बन गई है। इसकी टीमों ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों का दौरा किया और असुरक्षित और खराब बिल्डिंग से लेकर बिना सही इंफ्रास्ट्रक्चर के चल रहे स्कूलों जैसी समस्याओं को सामने लाया। बगरू के एक सरकारी स्कूल का दौरा करते समय कुछ CJP कार्यकर्ताओं पर हमला भी हुआ।

जयपुर के बगरू इलाके में रामपुरा-कंवरपुरा का सरकारी स्कूल, जिसे असुरक्षित घोषित किया गया था, CJP कैंपेन द्वारा उसकी हालत को सामने लाने के बाद गिरा दिया गया। सरकार ने नई बिल्डिंग बनाने के लिए लगभग 18 लाख रुपये मंजूर किए।