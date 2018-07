राजस्थान में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। बाड़मेर जिले में 10 जुलाई को बाइक सवार तीन लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। खून में लथपथ दो शख्स मदद की आस में तड़पते रहे, लेकिन मानवता को ताक पर रखकर राहगीर सेल्फी और वीडियो बनाने में मशगूल रहे। किसी ने भी घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाने के बारे में नहीं सोचा। आधे घंटे से भी ज्यादा समय के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो घायलों को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्घटना के शिकार दोनों शख्स के प्राण पखेरू रास्ते में ही उड़ गए। पुलिस ने बताया कि यदि घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, परमानंद (27), जेमाराम (30) और चंदाराम (30) दोपहर बाद तकरीबन 2 बजे एक ही बाइक से कहीं जा रहे थे। उसी वक्त बाड़मेर के चौताहन के पास एक स्कूल बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। बताया जाता है कि परमानंद की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल जेमाराम और चंदाराम सड़क पर तड़पते रहे। चंदाराम वहां से गुजरने वाले राहगीरों से अस्पताल पहुंचाने की गुहार भी लगाता रहा, लेकिन वे लोग सेल्फी लेने और वीडियो बनाने में मगन रहे।

Barmer: Three people who met with a road accident, succumbed to injuries even as onlookers clicked pictures and selfies instead of helping them. #Rajasthan (10.7.18) pic.twitter.com/h83Ejv0zw0

