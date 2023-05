पंजाब AAP नेता के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने दर्ज किया रेप का मामला, पीड़ित महिला ने श्री गंगानगर जिले में दर्ज कराई FIR

पंजाब AAP नेता के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने दर्ज किया रेप का मामला, पीड़ित महिला ने श्री गंगानगर जिले में दर्ज कराई FIR

दीप कंबोज ने 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव अबोहर निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के संदीप जाखड़ से हार गए थे।

AAP नेता दीप कंबोज (Photo: twitter/@Deepkamboji)

राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) ने आम आदमी पार्टी (AAP) की पंजाब इकाई के नेता कुलदीप कुमार उर्फ ​​दीप कांबोज और उनके तीन रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दीप कांबोज के अलावा विजय कांबोज, अमन कांबोज और स्माइल कांबोज के खिलाफ श्री गंगानगर जिले की एक महिला की शिकायत पर बलात्कार सहित अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। दीप कंबोज ने 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव अबोहर निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के संदीप जाखड़ से हार गए थे। महिला ने पंजाब में फाजिल्का पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है, जबकि दीप ने फाजिल्का की एसएसपी अवनीत कौर सिद्धू के पास एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई है। दीप ने आरोप लगाया गया है कि वह एक हनीट्रैप मास्टरमाइंड थी, जिसने कई लोगों से पैसे वसूले। फाजिल्का पुलिस ने कहा कि वे दोनों पक्षों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की जांच कर रहे हैं। अपने एफआईआर में महिला ने कहा कि वह 14 दिसंबर को दीप कंबोज के संपर्क में आई थी, जब कथित तौर पर उसके परिवार के खिलाफ एक गलत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। महिला ने कहा कि दीप उसे एक होटल में ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे धमकी भी दी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि दीप और उसके रिश्तेदारों ने उसे सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट करने के लिए मजबूर किया। अपनी शिकायत में महिला ने कहा कि 16 मई को उसे पता चला कि वह गर्भवती थी और वह दीप और उसके रिश्तेदारों से मिली, लेकिन उन्होंने उसे दवाओं के साथ कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिससे उसकी मर्जी के बिना गर्भपात हो गया। Also Read Punjab News: पटियाला गुरुद्वारा परिसर में शराब पी रही महिला की गोली मारकर हत्या, एसएसपी बोले- मामला संवेदनशील है शुक्रवार शाम को दीप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए बताया, “महिला हनीट्रैप की मास्टरमाइंड है और सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। इस महिला ने कई भाइयों की जिंदगी बर्बाद की थी लेकिन अब मैं किसी को इसका शिकार नहीं होने दूंगा।” पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 120 बी (आपराधिक साजिश), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना) और 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) के तहत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

