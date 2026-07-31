राजस्थान के नागरिक जो सावन मास के दौरान कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार जाने वाले हैं, उनके लिए पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के दौरान कांवड़ ले जाने वाले श्रद्धालु यात्रा के दौरान किसी भी तरह का हथियार और शराब समेत नशील पदार्थों के सेवन नहीं कर सकेंगे।

पुलिस ने यात्रा के दौरान श्रद्धालु के हथियार ले जाने और शराब समेत नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले गानों या नारों पर रोक लगा दी है।

सभी जिले को दिए निर्देश

डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) राजीव कुमार शर्मा के निर्देशों के बाद, एडिशनल डायरेक्टर जनरल (लॉ एंड ऑर्डर) वी.के. सिंह ने सभी संबंधित जिला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हरिद्वार कांवड़ यात्रा के दौरान तालमेल, सतर्कता और प्रभावी पुलिस प्रबंधन सुनिश्चित करें।

नहीं ले जा सकेंगे किसी भी तरह के हथियार

गाइडलाइन के मुताबिक, श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के दौरान हॉकी स्टिक, त्रिशूल, बेसबॉल बैट या किसी भी तरह का हथियार या नुकीली चीज साथ नहीं रख सकते, साथ ही यात्रा के दौरान किसी भी तरह के नशे या शराब का सेवन पूरी तरह से मना है। राजस्थान पुलिस ने यह भी कहा है कि नए बने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों का पैदल या गाड़ी से चलना पूरी तरह से मना होगा।

श्रद्धालुओं के लिए जारी निर्देशों में कहा गया है, “माल ढोने वाले वाहनों (ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली) में यात्रियों को ले जाना पूरी तरह मना होगा। साथ ही, तय डेसिबल सीमा से ज़्यादा तेज आवाज वाले DJ सिस्टम या धार्मिक उन्माद भड़काने वाले गाने/नारे लगाने पर भी पूरी तरह रोक होगी।”

डीजे हो जाएगा जब्त

संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे DJ को मंजूरी देने से पहले उनकी जाँच करें। साथ ही, बिना मंजूरी वाले या बहुत तेज आवाज वाले DJ को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।

खाना पकाने के लिए वाहनों में LPG सिलेंडर वगैरह ले जाने पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि इससे आग लगने या दुर्घटना का खतरा रहता है। वहीं, ट्रेनों या वाहनों (बस, ट्रक वगैरह) की छत पर यात्रा करना पूरी तरह मना है और इसके लिए सजा हो सकती है। इसके अलावा, कांवड़ या झांकियां स्टैंडर्ड साइज से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनसे नेशनल हाईवे और सड़कों पर ट्रैफिक में रुकावट आ सकती है।

खास सतर्कता बरतने के निर्देश

ADG वी.के. सिंह ने बताया कि राजस्थान समेत कई राज्यों के श्रद्धालु, जो हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे हैं, 30 जुलाई से अपनी मंजिल की ओर निकलना शुरू हो चुके हैं और यह सिलसिला 11 अगस्त तक चलेगा। राजस्थान से कांवड़ियों के निकलने को देखते हुए, राजस्थान पुलिस को खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

यात्रियों के लिए अन्य निर्देशों में यात्रा के दौरान अपने असली और वैध पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि) साथ रखना और केवल तय पारंपरिक कांवड़ मार्गों और वैकल्पिक नहर के रास्तों का इस्तेमाल करना शामिल है।

पुलिस ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान श्रद्धालु सुरक्षा स्थितियों और संवेदनशील जगहों पर पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही तोड़फोड़-रोधी और चेकिंग की कार्रवाई में पूरा सहयोग करें और व्यापारियों, स्थानीय नागरिकों और अन्य यात्रियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें।

10 मिनट में पुलिस करेंगी रिस्पॉन्स

गाइडलाइन में यह भी कहा गया कि क्षेत्र में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निर्देशों में 10 मिनट का रिस्पॉन्स करना होगा। आगे कहा, “गाड़ी की टक्कर, पार्किंग या मामूली विवाद की सूचना मिलने पर, सबसे नजदीकी पुलिस टीम 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचेगी ताकि छोटे विवाद बड़े न बन जाएं।”

इसके अलावा, सोशल मीडिया पर चौबीसों घंटे नजर रखी जाएगी और फर्जी/पुराने वीडियो और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। किसी भी गुमराह करने वाली खबर का खंडन जिला पुलिस के आधिकारिक हैंडल से एक घंटे के भीतर किया जाएगा।

पुलिस ने आगे कहा कि आखिरी समय में ट्रैफिक डायवर्जन नहीं किया जाएगा, और रूट प्लान मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए 48 घंटे पहले सार्वजनिक करने होंगे। एम्बुलेंस कॉरिडोर एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। मिश्रित और संवेदनशील इलाकों वाली जगहों पर छतों पर पुलिस तैनात की जाएगी और वीडियोग्राफी की जाएगी। आगे यह भी कहा गया है, “CLG और शांति समितियों की बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।”

गाइडलाइन में कहा गया कि जो लोग सेवा शिविर लगाना चाहते हैं, वे मुख्य सड़क से काफी टेंट लगाएं जिससे ट्रैफिक में रुकावट न हो। साथ ही महिला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाएगा।

इसके अलावा, कांवड़ मार्गों और संवेदनशील जगहों पर तोड़-फोड़-रोधी सघन जांच और प्रभावी नाकेबंदी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ लगातार जानकारी का आदान-प्रदान करने और श्रद्धालुओं के साथ संवेदनशीलता और सेवा भाव से पेश आने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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