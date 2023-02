Rajasthan Phone Tapping Case: दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के CM गहलोत के OSD को भेजा नोटिस, जानिए वजह

Rajasthan Phone Tapping Case: लोकेश ने दो बार 6 दिसंबर 2021 और 14 मई, 2022 को अपराध शाखा में पूछताछ के लिए पेश हुए और तीन अन्य तारीखों पर पेश नहीं हो पाने का कारण बताया था।

Rajasthan Phone Tapping Case: राजस्थान के सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा। (फाइल फोटो)

