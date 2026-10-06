राजस्थान के दूदू में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ लोगों ने कथित तौर पर सरकारी स्कूल का ताला तोड़कर उसके परिसर में 20 वर्षीय युवक का अंतिम संस्कार कर दिया। लोगों का दावा था कि जिस जमीन पर स्कूल बना है, वहां पहले उनकी समुदाय का श्मशान घाट हुआ करता था।

यह घटना रविवार को स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में हुई। सड़क हादसे में माल की ढाणी निवासी बाबू की मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार के सदस्यों और समुदाय के कुछ अन्य लोगों ने उसका शव स्कूल परिसर में पहुंचाया।

सुरक्षा गार्ड ने रोकने की कोशिश की

पुलिस के मुताबिक, स्कूल के सुरक्षा गार्ड ने लोगों को परिसर में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। आरोप है कि लोगों ने स्कूल का ताला तोड़ दिया और अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद पीछे के गेट के पास बने टिन शेड के नजदीक युवक का अंतिम संस्कार किया गया।

दूदू थाने के एसएचओ संजय प्रसाद मीणा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक शव का अंतिम संस्कार किया जा चुका था।

करीब 200 लोगों के खिलाफ शिकायत

स्कूल के प्रधानाचार्य ने दूदू थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें करीब 200 लोगों के खिलाफ स्कूल परिसर में कथित तौर पर जबरन प्रवेश करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।

स्कूल प्रशासन का कहना है कि जिस जगह पर अंतिम संस्कार किया गया, उसका इस्तेमाल छात्र खेल के मैदान के रूप में करते थे। अधिकारियों के अनुसार, यह जमीन 2008 में स्कूल के नाम स्थानांतरित की गई थी और पिछले 18 वर्षों में वहां कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ था।

लोगों ने बताया पुराना श्मशान घाट

वहीं, अंतिम संस्कार करने वाले लोगों का दावा है कि स्कूल को जमीन आवंटित किए जाने से पहले यह जगह उनके समुदाय के श्मशान घाट के रूप में इस्तेमाल होती थी। इसी दावे के आधार पर उन्होंने युवक का अंतिम संस्कार स्कूल परिसर में किया। पुलिस ने मामले में स्कूल प्रशासन की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

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