राजस्थान में गुरुवार को हुए पंचायत चुनाव के पहले चरण में 63 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। आरक्षण और वार्डों के परिसीमन को लेकर कुछ जगहों पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक, कई जगहों पर ग्रामीणों को समझाने के बाद उन्होंने वोट डाला।

उदयपुर की नाई पंचायत समिति और बाड़मेर की मंगता पंचायत समिति में सबसे ज्यादा 79 प्रतिशत मतदान हुआ। वहीं पाली जिले की रानी स्टेशन पंचायत समिति में सबसे कम 40 प्रतिशत वोट पड़े।

पहले चरण में 16 जिलों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। इस दौरान 16 जिला परिषदों और 104 पंचायत समितियों के प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डाले गए। कुल 85.07 लाख मतदाता इस चरण में मतदान करने के पात्र थे।

2081 सीटों पर 6976 उम्मीदवार मैदान में

पहले चरण में कुल 2081 सीटों के लिए 6976 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें जिला परिषद के 293 वार्ड और पंचायत समितियों के 1788 वार्ड शामिल हैं। जिला परिषद सीटों के लिए 1693 उम्मीदवार जबकि पंचायत समिति वार्डों के लिए 5283 प्रत्याशी मैदान में हैं।

जिला परिषद सीटों पर सबसे ज्यादा 154 उम्मीदवार जयपुर में हैं। इसके बाद बीकानेर में 138 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जिला परिषद के सबसे ज्यादा 28 वार्ड भीलवाड़ा में हैं जबकि उदयपुर में 25 वार्ड हैं।

पंचायत समिति चुनाव में नागौर में सबसे ज्यादा 470 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके बाद बाड़मेर में 467 और भीलवाड़ा में 466 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

आरक्षण और परिसीमन के विरोध में मतदान का बहिष्कार

जोधपुर जिले के बालेसर क्षेत्र की खिरजा मंगल सिंह ग्राम पंचायत में सरपंच पद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना था कि पंचायत में OBC वर्ग का कोई मतदाता नहीं है।

पाली जिले की सोजत पंचायत समिति के नापावास गांव में भी वार्डों के परिसीमन को लेकर लोगों ने वोट नहीं डाले। पहले यह गांव वार्ड 1 (रजोला कलां) में आता था लेकिन नए परिसीमन के बाद इसे वार्ड 3 में शामिल कर दिया गया। इस बदलाव के विरोध में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया।

जोधपुर की कुछ अन्य पंचायत समितियों में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आईं। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों को समझाने के बाद वे मतदान के लिए तैयार हो गए।

तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव

राजस्थान में 41 जिला परिषदों और 457 पंचायत समितियों के चुनाव तीन चरणों में कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही 14403 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए भी चुनाव हो रहे हैं।

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए दूसरे चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा जबकि तीसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर को होगी। तीसरे चरण में पंच और सरपंच पदों के लिए 5 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद 6 नवंबर को उपसरपंचों के अप्रत्यक्ष चुनाव कराए जाएंगे।

पिछली बार बीजेपी-कांग्रेस में हुई कांटे की टक्कर

जयपुर में आज जिला परिषद चुनाव के पहले चरण में कुल 22 वार्डो में वोट डाले जा रहे है। अगले चरणों में यहां बाकी वार्डों में मतदान किया जाएगा। राज्य में पांच साल पहले हुए जिला परिषद चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में बेहद नजदीकी मुकाबला देखने को मिला था। तब जयपुर जिला परिषद में कुल 51 वार्ड थे। इन वार्डों में से 27 पर बीजेपी और 24 पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी।