1 कमलेश देवी INC 16,349 गुलाबी देवी BJP 12,547

2 पवन कुमार वर्मा INC 14,082 कालू राम सेठी BJP 13,301

3 बीना देवी BJP 12,534 विद्या देवी INC 10,085

4 जीतू बुनकर BJP 12,500 प्रतिभा देवी INC 11,248

5 ममता देवी BJP 15,497 किरण INC 13,713

6 शारदा BJP 12,194 किरण INC 11,178

7 सुनीता देवी मीणा INC 15,953 सुनीता मीणा BJP 12,984

8 पेमाराम सेपाट INC 12,786 अनिता चौधरी BJP 12,412

9 संतोष कंवर INC 14,443 मंजू देवी कुमावत BJP 11,958

10 महेंद्र INC 14,911 कैलाश BJP 12,529

11 भंवर लाल BJP 16,501 मेवाराम INC 14,105

12 मनोहर लाल BJP 14,520 विकास नगर INC 13,661

13 भजन लाल कुमावत INC 15,767 रामअवतार कुमावत BJP 14,123

14 मनोज कुमार कुमावत BJP 19,342 बादाम देवी खुर्दिया INC 15,796

15 रामारतन BJP 12,088 कमलेश रोज IND 9,187

16 जितेश INC 14,128 बद्री BJP 13,216

17 रमा देवी INC 14,133 अर्चना शर्मा BJP 12,614

18 जयकी कुमार INC 15,031 मुकेश BJP 14,148

19 राज कंवर BJP 17,879 लक्ष्मी देवी INC 13,320

20 हरशय यादव INC 16,557 रोशन तोडावत BJP 16,152

21 सरोज देवी शर्मा INC 18,087 रीवा राठौर BJP 17,196

22 गायत्री चौधरी BJP 15,459 सुमन देवी INC 15,178

23 जय नारायण गुर्जर INC 16,170 गोपाल शरण BJP 16,041

24 सुरेंद्र सिंह INC 13,910 श्रवण BJP 13,474

25 रामकेश मीणा BJP 13,319 गंगा सहाय मीणा INC 10,915

26 अनिता यादव BJP 13,931 गेंदी देवी सैनी INC 13,393

27 बाबू लाल मीणा BJP 8,115 रूप नारायण मीणा INC 7,470

28 संगीता देवी INC 14,422 सुनीता BJP 14,120

29 जगदीश नारायण शर्मा INC 13,890 मंजू शर्मा BJP 13,804

30 विजय मीणा BJP 12,523 हरि नारायण मीणा INC 12,323

31 धोली देवी गुर्जर INC 14,359 प्रेम देवी BJP 13,725

32 निर्मला INC 17,964 संपत्ति देवी BJP 14,493

33 राजेश कुमार INC 18,363 मोहन लाल वर्मा BJP 17,994

34 संतोष BJP 17,756 भंवरलाल INC 15,617

35 अचरज कंवर BJP 21,825 आशा कंवर INC 20,078

36 मंजू देवी यादव BJP 13,043 सजना देवी INC 10,698

37 मोहन INC 15,790 सीताराम BJP 14,855

38 बन बिहारी मीणा INC 14,486 सरदार मल सैनी BJP 11,274

39 प्रभु देवी गुर्जर BJP 15,179 मीणा गुर्जर INC 11,214

40 सरोज INC 13,937 सुमेर देवी यादव BJP 12,678

41 हरि नारायण गठाला INC 10,153 हनुमान सहाय जाट BJP 9,757

42 रेखा पिपलीवाल INC 12,529 सुशीला BJP 9,868

43 ममता देवी BJP 12,888 शिमला INC 8,681

44 कृष्णा BJP 10,953 सुनीता INC 10,727

45 हरफूल INC 13,824 सुमंगला BJP 13,199

46 विमला यादव INC 10,021 आरती सिंह BJP 8,154

47 तेजपाल BJP 11,879 राजीव कुमार INC 9,137

48 भोमाराम गुर्जर BJP 12,101 सतीश कुमार INC 11,297

49 किताब BJP 14,202 रेणु INC 11,456

50 प्रेम BJP 13,043 गीता देवी INC 11,543