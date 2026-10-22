जयपुर में आज जिला परिषद चुनाव के पहले चरण में कुल 22 वार्डो में वोट डाले जा रहे है। अगले चरणों में यहां बाकी वार्डों में मतदान किया जाएगा। राज्य में पांच साल पहले हुए जिला परिषद चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में बेहद नजदीकी मुकाबला देखने को मिला था। तब जयपुर जिला परिषद में कुल 51 वार्ड थे। इन वार्डों में से 27 पर बीजेपी और 24 पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी।
जयपुर जिला परिषद चुनाव 2021 वार्ड नंबर 29 में बेहद नजदीकी मुकाबला देखने को मिला था। यहां हार-जीत का अंतर सिर्फ 86 वोट रहा। इस वार्ड में कांग्रेस के जगदीश नारायण शर्मा को 13,890 वोट जबकि बीजेपी की मंजू शर्मा को 13,804 वोट हासिल हुए। इस चुनाव में कुल 27 महिला प्रत्याशी जीत हासिल करने में सफल रहीं।
mycorporator.in/rj पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, जयपुर जिला परिषद के 51 वार्डों में से ओबीसी कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवार 29 सीटें जीतने में सफल रहे जबकि अनुसूचित जाति के नौ और अनुसूचित जनजाति के सात उम्मीदवार जीते। इस चुनाव में जनरल कैटेगरी के सिर्फ छह उम्मीदवार जीत हासिल कर पाए। आइए आपको बताते हैं जयपुर जिला परिषद चुनाव 2021 के हर वार्ड का परिणाम
जयपुर जिला परिषद चुनाव रिजल्ट
|वार्ड
|विजेता
|पार्टी
|वोट
|उपविजेता
|पार्टी
|वोट
|1
|कमलेश देवी
|INC
|16,349
|गुलाबी देवी
|BJP
|12,547
|2
|पवन कुमार वर्मा
|INC
|14,082
|कालू राम सेठी
|BJP
|13,301
|3
|बीना देवी
|BJP
|12,534
|विद्या देवी
|INC
|10,085
|4
|जीतू बुनकर
|BJP
|12,500
|प्रतिभा देवी
|INC
|11,248
|5
|ममता देवी
|BJP
|15,497
|किरण
|INC
|13,713
|6
|शारदा
|BJP
|12,194
|किरण
|INC
|11,178
|7
|सुनीता देवी मीणा
|INC
|15,953
|सुनीता मीणा
|BJP
|12,984
|8
|पेमाराम सेपाट
|INC
|12,786
|अनिता चौधरी
|BJP
|12,412
|9
|संतोष कंवर
|INC
|14,443
|मंजू देवी कुमावत
|BJP
|11,958
|10
|महेंद्र
|INC
|14,911
|कैलाश
|BJP
|12,529
|11
|भंवर लाल
|BJP
|16,501
|मेवाराम
|INC
|14,105
|12
|मनोहर लाल
|BJP
|14,520
|विकास नगर
|INC
|13,661
|13
|भजन लाल कुमावत
|INC
|15,767
|रामअवतार कुमावत
|BJP
|14,123
|14
|मनोज कुमार कुमावत
|BJP
|19,342
|बादाम देवी खुर्दिया
|INC
|15,796
|15
|रामारतन
|BJP
|12,088
|कमलेश रोज
|IND
|9,187
|16
|जितेश
|INC
|14,128
|बद्री
|BJP
|13,216
|17
|रमा देवी
|INC
|14,133
|अर्चना शर्मा
|BJP
|12,614
|18
|जयकी कुमार
|INC
|15,031
|मुकेश
|BJP
|14,148
|19
|राज कंवर
|BJP
|17,879
|लक्ष्मी देवी
|INC
|13,320
|20
|हरशय यादव
|INC
|16,557
|रोशन तोडावत
|BJP
|16,152
|21
|सरोज देवी शर्मा
|INC
|18,087
|रीवा राठौर
|BJP
|17,196
|22
|गायत्री चौधरी
|BJP
|15,459
|सुमन देवी
|INC
|15,178
|23
|जय नारायण गुर्जर
|INC
|16,170
|गोपाल शरण
|BJP
|16,041
|24
|सुरेंद्र सिंह
|INC
|13,910
|श्रवण
|BJP
|13,474
|25
|रामकेश मीणा
|BJP
|13,319
|गंगा सहाय मीणा
|INC
|10,915
|26
|अनिता यादव
|BJP
|13,931
|गेंदी देवी सैनी
|INC
|13,393
|27
|बाबू लाल मीणा
|BJP
|8,115
|रूप नारायण मीणा
|INC
|7,470
|28
|संगीता देवी
|INC
|14,422
|सुनीता
|BJP
|14,120
|29
|जगदीश नारायण शर्मा
|INC
|13,890
|मंजू शर्मा
|BJP
|13,804
|30
|विजय मीणा
|BJP
|12,523
|हरि नारायण मीणा
|INC
|12,323
|31
|धोली देवी गुर्जर
|INC
|14,359
|प्रेम देवी
|BJP
|13,725
|32
|निर्मला
|INC
|17,964
|संपत्ति देवी
|BJP
|14,493
|33
|राजेश कुमार
|INC
|18,363
|मोहन लाल वर्मा
|BJP
|17,994
|34
|संतोष
|BJP
|17,756
|भंवरलाल
|INC
|15,617
|35
|अचरज कंवर
|BJP
|21,825
|आशा कंवर
|INC
|20,078
|36
|मंजू देवी यादव
|BJP
|13,043
|सजना देवी
|INC
|10,698
|37
|मोहन
|INC
|15,790
|सीताराम
|BJP
|14,855
|38
|बन बिहारी मीणा
|INC
|14,486
|सरदार मल सैनी
|BJP
|11,274
|39
|प्रभु देवी गुर्जर
|BJP
|15,179
|मीणा गुर्जर
|INC
|11,214
|40
|सरोज
|INC
|13,937
|सुमेर देवी यादव
|BJP
|12,678
|41
|हरि नारायण गठाला
|INC
|10,153
|हनुमान सहाय जाट
|BJP
|9,757
|42
|रेखा पिपलीवाल
|INC
|12,529
|सुशीला
|BJP
|9,868
|43
|ममता देवी
|BJP
|12,888
|शिमला
|INC
|8,681
|44
|कृष्णा
|BJP
|10,953
|सुनीता
|INC
|10,727
|45
|हरफूल
|INC
|13,824
|सुमंगला
|BJP
|13,199
|46
|विमला यादव
|INC
|10,021
|आरती सिंह
|BJP
|8,154
|47
|तेजपाल
|BJP
|11,879
|राजीव कुमार
|INC
|9,137
|48
|भोमाराम गुर्जर
|BJP
|12,101
|सतीश कुमार
|INC
|11,297
|49
|किताब
|BJP
|14,202
|रेणु
|INC
|11,456
|50
|प्रेम
|BJP
|13,043
|गीता देवी
|INC
|11,543
|51
|मंजू बाई
|INC
|14,429
|विमला
|BJP
|13,148
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