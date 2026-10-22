जयपुर में आज जिला परिषद चुनाव के पहले चरण में कुल 22 वार्डो में वोट डाले जा रहे है। अगले चरणों में यहां बाकी वार्डों में मतदान किया जाएगा। राज्य में पांच साल पहले हुए जिला परिषद चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में बेहद नजदीकी मुकाबला देखने को मिला था। तब जयपुर जिला परिषद में कुल 51 वार्ड थे। इन वार्डों में से 27 पर बीजेपी और 24 पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी।

जयपुर जिला परिषद चुनाव 2021 वार्ड नंबर 29 में बेहद नजदीकी मुकाबला देखने को मिला था। यहां हार-जीत का अंतर सिर्फ 86 वोट रहा। इस वार्ड में कांग्रेस के जगदीश नारायण शर्मा को 13,890 वोट जबकि बीजेपी की मंजू शर्मा को 13,804 वोट हासिल हुए। इस चुनाव में कुल 27 महिला प्रत्याशी जीत हासिल करने में सफल रहीं।

mycorporator.in/rj पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, जयपुर जिला परिषद के 51 वार्डों में से ओबीसी कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवार 29 सीटें जीतने में सफल रहे जबकि अनुसूचित जाति के नौ और अनुसूचित जनजाति के सात उम्मीदवार जीते। इस चुनाव में जनरल कैटेगरी के सिर्फ छह उम्मीदवार जीत हासिल कर पाए। आइए आपको बताते हैं जयपुर जिला परिषद चुनाव 2021 के हर वार्ड का परिणाम

यह भी पढ़ें: एक वोटर डालेगा दो वोट, पोलिंग बूथ पर मान्य होंगे ये दस्तावेज… राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत चुनाव का पहला चरण