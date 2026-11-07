Bundi Zila Parishad Chunav: राजस्थान के बूंदी जिले में पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत तालेड़ा सहित विभिन्न पंचायत समितियों और जिला परिषद के वार्डों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विभिन्न चरणों के तहत हुए इस मतदान में कई वार्डों में छिटपुट सुस्ती के बाद दोपहर और शाम तक अच्छी-खासी वोटिंग प्रतिशत दर्ज की गई, जिससे चुनावी मैदान में उतरे दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है और अब सभी की निगाहें आगामी 20 नवंबर को होने वाली मतगणना के परिणामों पर टिकी हैं।

राजस्थान बूंदी जिला परिषद के पिछले चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो जिले के 23 वार्डों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी ने 12 वार्डों में जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 11 सीटें गई थीं।

किस सीट पर सबसे अधिक रहा मार्जिन

बूंदी जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे अधिक मार्जिन से जीत बीजेपी के पुरुषोत्तम ने दर्ज की थी। वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ते हुए पुरुषोत्तम ने कांग्रेस के उम्मीदवार कमलेश को 3,542 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। पुरुषोत्तम को कुल 10,690 वोट मिले थे, जबकि कमलेश के खाते में 7,148 वोट आए थे। इस तरह पुरुषोत्तम ने न सिर्फ अपने वार्ड में शानदार जीत हासिल की, बल्कि पूरे जिले के 23 वार्डों में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बनाया।

किस सीट पर सबसे कम रहा मार्जिन

बूंदी जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे कम मार्जिन से जीत वार्ड नंबर 20 में दर्ज की गई थी। इस सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार अंजना ने बीजेपी के चंद्रेश को महज 41 वोटों से हराया था। अंजना को कुल 8,027 वोट मिले थे, जबकि चंद्रेश को 7,986 वोट हासिल हुए थे। इस तरह दोनों उम्मीदवारों के बीच जीत-हार का अंतर बेहद कम रहा और अंजना ने मामूली बढ़त के साथ चुनाव जीत लिया था। पढ़िए पिछले चुनाव नतीजे

बूंदी जिला परिषद चुनाव परिणाम

23 वार्डों में विजेता, उपविजेता और जीत का अंतर

नीचे दी गई सूची में उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड के अनुसार प्रत्येक वार्ड के विजेता और उपविजेता को मिले वोट तथा जीत का अंतर दिया गया है। वार्ड 3 के लिए स्रोत में केवल विजेता का नाम दर्ज है।

वार्डविजेतापार्टीविजेता के वोट उपविजेतापार्टीउपविजेता के वोटजीत का अंतर
1बंशीलालINC8,823बाबूलालBJP8,123700
2सुनीता गुर्जरBJP10,853शिल्पा सैनीINC9,2861,567
3रानीINCउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहीं
4सुमित्राBJP7,737मैना बाईINC6,954783
5मधुINC7,830खुशबू रेगरBJP7,266564
6कंचनBJP7,025सुनीताINC6,695330
7सीमाBJP8,868अनुसुइयाINC7,2271,641
8पुरुषोत्तमBJP10,690कमलेशINC7,1483,542
9सुलोचना मेघवालBJP8,267रामहेत मेघवालINC8,16899
10अनीताINC7,276सीमाBJP5,0472,229
11संतोष देवीINC9,460सुनीताBJP8,2451,215
12मुरली प्रसादINC10,087योगेंद्र कुमारBJP8,7021,385
13अमृत लालINC10,029रामबाबूBJP8,1771,852
14अभिलाषा जैनBJP8,567गुड्डीINC8,030537
15कृष्ण चंदINC7,428बजरंगलालBJP7,001427
16हेतरामINC8,596शिवराजBJP7,4661,130
17शक्ति सिंह असावतBJP9,066शॉपलINC7,3321,734
18कन्हैयालालBJP9,902संजय गोयलINC8,2861,616
19प्रशांत मीनाBJP9,700शांति लालINC6,9392,761
20अंजनाINC8,027चंद्रेशBJP7,98641
21चंद्रवतीBJP8,562पवनकंवरINC8,51943
22भंवरलालINC7,590भोलाशंकर मीनाBJP7,180410
23जितेंद्र कुमारBJP7,921रामलालINC7,052869
महत्वपूर्ण: उपलब्ध PDF में वार्ड 3 की विजेता रानी (INC) का नाम दर्ज है, लेकिन उनके वोट, उपविजेता और जीत के अंतर का विवरण उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस वार्ड के लिए कोई आंकड़ा नहीं जोड़ा गया है।

स्रोत: उपलब्ध कराई गई बूंदी जिला परिषद चुनाव परिणाम PDF

Jansatta InfoGenIE

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