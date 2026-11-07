Bundi Zila Parishad Chunav: राजस्थान के बूंदी जिले में पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत तालेड़ा सहित विभिन्न पंचायत समितियों और जिला परिषद के वार्डों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विभिन्न चरणों के तहत हुए इस मतदान में कई वार्डों में छिटपुट सुस्ती के बाद दोपहर और शाम तक अच्छी-खासी वोटिंग प्रतिशत दर्ज की गई, जिससे चुनावी मैदान में उतरे दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है और अब सभी की निगाहें आगामी 20 नवंबर को होने वाली मतगणना के परिणामों पर टिकी हैं।
राजस्थान बूंदी जिला परिषद के पिछले चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो जिले के 23 वार्डों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी ने 12 वार्डों में जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 11 सीटें गई थीं।
किस सीट पर सबसे अधिक रहा मार्जिन
बूंदी जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे अधिक मार्जिन से जीत बीजेपी के पुरुषोत्तम ने दर्ज की थी। वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ते हुए पुरुषोत्तम ने कांग्रेस के उम्मीदवार कमलेश को 3,542 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। पुरुषोत्तम को कुल 10,690 वोट मिले थे, जबकि कमलेश के खाते में 7,148 वोट आए थे। इस तरह पुरुषोत्तम ने न सिर्फ अपने वार्ड में शानदार जीत हासिल की, बल्कि पूरे जिले के 23 वार्डों में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बनाया।
किस सीट पर सबसे कम रहा मार्जिन
बूंदी जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे कम मार्जिन से जीत वार्ड नंबर 20 में दर्ज की गई थी। इस सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार अंजना ने बीजेपी के चंद्रेश को महज 41 वोटों से हराया था। अंजना को कुल 8,027 वोट मिले थे, जबकि चंद्रेश को 7,986 वोट हासिल हुए थे। इस तरह दोनों उम्मीदवारों के बीच जीत-हार का अंतर बेहद कम रहा और अंजना ने मामूली बढ़त के साथ चुनाव जीत लिया था। पढ़िए पिछले चुनाव नतीजे
बूंदी जिला परिषद चुनाव परिणाम
23 वार्डों में विजेता, उपविजेता और जीत का अंतर
नीचे दी गई सूची में उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड के अनुसार प्रत्येक वार्ड के विजेता और उपविजेता को मिले वोट तथा जीत का अंतर दिया गया है। वार्ड 3 के लिए स्रोत में केवल विजेता का नाम दर्ज है।
|वार्ड
|विजेता
|पार्टी
|विजेता के वोट
|उपविजेता
|पार्टी
|उपविजेता के वोट
|जीत का अंतर
|1
|बंशीलाल
|INC
|8,823
|बाबूलाल
|BJP
|8,123
|700
|2
|सुनीता गुर्जर
|BJP
|10,853
|शिल्पा सैनी
|INC
|9,286
|1,567
|3
|रानी
|INC
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|—
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|4
|सुमित्रा
|BJP
|7,737
|मैना बाई
|INC
|6,954
|783
|5
|मधु
|INC
|7,830
|खुशबू रेगर
|BJP
|7,266
|564
|6
|कंचन
|BJP
|7,025
|सुनीता
|INC
|6,695
|330
|7
|सीमा
|BJP
|8,868
|अनुसुइया
|INC
|7,227
|1,641
|8
|पुरुषोत्तम
|BJP
|10,690
|कमलेश
|INC
|7,148
|3,542
|9
|सुलोचना मेघवाल
|BJP
|8,267
|रामहेत मेघवाल
|INC
|8,168
|99
|10
|अनीता
|INC
|7,276
|सीमा
|BJP
|5,047
|2,229
|11
|संतोष देवी
|INC
|9,460
|सुनीता
|BJP
|8,245
|1,215
|12
|मुरली प्रसाद
|INC
|10,087
|योगेंद्र कुमार
|BJP
|8,702
|1,385
|13
|अमृत लाल
|INC
|10,029
|रामबाबू
|BJP
|8,177
|1,852
|14
|अभिलाषा जैन
|BJP
|8,567
|गुड्डी
|INC
|8,030
|537
|15
|कृष्ण चंद
|INC
|7,428
|बजरंगलाल
|BJP
|7,001
|427
|16
|हेतराम
|INC
|8,596
|शिवराज
|BJP
|7,466
|1,130
|17
|शक्ति सिंह असावत
|BJP
|9,066
|शॉपल
|INC
|7,332
|1,734
|18
|कन्हैयालाल
|BJP
|9,902
|संजय गोयल
|INC
|8,286
|1,616
|19
|प्रशांत मीना
|BJP
|9,700
|शांति लाल
|INC
|6,939
|2,761
|20
|अंजना
|INC
|8,027
|चंद्रेश
|BJP
|7,986
|41
|21
|चंद्रवती
|BJP
|8,562
|पवनकंवर
|INC
|8,519
|43
|22
|भंवरलाल
|INC
|7,590
|भोलाशंकर मीना
|BJP
|7,180
|410
|23
|जितेंद्र कुमार
|BJP
|7,921
|रामलाल
|INC
|7,052
|869
स्रोत: उपलब्ध कराई गई बूंदी जिला परिषद चुनाव परिणाम PDF
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