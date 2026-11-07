Bundi Zila Parishad Chunav: राजस्थान के बूंदी जिले में पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत तालेड़ा सहित विभिन्न पंचायत समितियों और जिला परिषद के वार्डों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विभिन्न चरणों के तहत हुए इस मतदान में कई वार्डों में छिटपुट सुस्ती के बाद दोपहर और शाम तक अच्छी-खासी वोटिंग प्रतिशत दर्ज की गई, जिससे चुनावी मैदान में उतरे दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है और अब सभी की निगाहें आगामी 20 नवंबर को होने वाली मतगणना के परिणामों पर टिकी हैं।

राजस्थान बूंदी जिला परिषद के पिछले चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो जिले के 23 वार्डों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी ने 12 वार्डों में जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 11 सीटें गई थीं।

किस सीट पर सबसे अधिक रहा मार्जिन

बूंदी जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे अधिक मार्जिन से जीत बीजेपी के पुरुषोत्तम ने दर्ज की थी। वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ते हुए पुरुषोत्तम ने कांग्रेस के उम्मीदवार कमलेश को 3,542 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। पुरुषोत्तम को कुल 10,690 वोट मिले थे, जबकि कमलेश के खाते में 7,148 वोट आए थे। इस तरह पुरुषोत्तम ने न सिर्फ अपने वार्ड में शानदार जीत हासिल की, बल्कि पूरे जिले के 23 वार्डों में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बनाया।

किस सीट पर सबसे कम रहा मार्जिन

बूंदी जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे कम मार्जिन से जीत वार्ड नंबर 20 में दर्ज की गई थी। इस सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार अंजना ने बीजेपी के चंद्रेश को महज 41 वोटों से हराया था। अंजना को कुल 8,027 वोट मिले थे, जबकि चंद्रेश को 7,986 वोट हासिल हुए थे। इस तरह दोनों उम्मीदवारों के बीच जीत-हार का अंतर बेहद कम रहा और अंजना ने मामूली बढ़त के साथ चुनाव जीत लिया था। पढ़िए पिछले चुनाव नतीजे

बूंदी जिला परिषद चुनाव परिणाम 23 वार्डों में विजेता, उपविजेता और जीत का अंतर नीचे दी गई सूची में उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड के अनुसार प्रत्येक वार्ड के विजेता और उपविजेता को मिले वोट तथा जीत का अंतर दिया गया है। वार्ड 3 के लिए स्रोत में केवल विजेता का नाम दर्ज है। वार्ड विजेता पार्टी विजेता के वोट उपविजेता पार्टी उपविजेता के वोट जीत का अंतर 1 बंशीलाल INC 8,823 बाबूलाल BJP 8,123 700 2 सुनीता गुर्जर BJP 10,853 शिल्पा सैनी INC 9,286 1,567 3 रानी INC उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं — उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं 4 सुमित्रा BJP 7,737 मैना बाई INC 6,954 783 5 मधु INC 7,830 खुशबू रेगर BJP 7,266 564 6 कंचन BJP 7,025 सुनीता INC 6,695 330 7 सीमा BJP 8,868 अनुसुइया INC 7,227 1,641 8 पुरुषोत्तम BJP 10,690 कमलेश INC 7,148 3,542 9 सुलोचना मेघवाल BJP 8,267 रामहेत मेघवाल INC 8,168 99 10 अनीता INC 7,276 सीमा BJP 5,047 2,229 11 संतोष देवी INC 9,460 सुनीता BJP 8,245 1,215 12 मुरली प्रसाद INC 10,087 योगेंद्र कुमार BJP 8,702 1,385 13 अमृत लाल INC 10,029 रामबाबू BJP 8,177 1,852 14 अभिलाषा जैन BJP 8,567 गुड्डी INC 8,030 537 15 कृष्ण चंद INC 7,428 बजरंगलाल BJP 7,001 427 16 हेतराम INC 8,596 शिवराज BJP 7,466 1,130 17 शक्ति सिंह असावत BJP 9,066 शॉपल INC 7,332 1,734 18 कन्हैयालाल BJP 9,902 संजय गोयल INC 8,286 1,616 19 प्रशांत मीना BJP 9,700 शांति लाल INC 6,939 2,761 20 अंजना INC 8,027 चंद्रेश BJP 7,986 41 21 चंद्रवती BJP 8,562 पवनकंवर INC 8,519 43 22 भंवरलाल INC 7,590 भोलाशंकर मीना BJP 7,180 410 23 जितेंद्र कुमार BJP 7,921 रामलाल INC 7,052 869 महत्वपूर्ण: उपलब्ध PDF में वार्ड 3 की विजेता रानी (INC) का नाम दर्ज है, लेकिन उनके वोट, उपविजेता और जीत के अंतर का विवरण उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस वार्ड के लिए कोई आंकड़ा नहीं जोड़ा गया है। स्रोत: उपलब्ध कराई गई बूंदी जिला परिषद चुनाव परिणाम PDF Jansatta InfoGenIE

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे विश्वेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यह फैसला उन्होंने कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाने और भरतपुर-डीग की पार्टी इकाइयों पर स्थानीय निकाय चुनाव में असल पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाने के दो दिन बाद लिया। पढ़िए पूरी खबर…