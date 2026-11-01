Bikaner Zila Parishad Chunav 2026: राजस्थान जिला परिषद और पंचायत चुनाव को लेकर बीकानेर में दो चरणों में वोटिंग हो चुकी है। पहचा चरण 24 और दूसरा 28 अक्टूबर को हुआ था। इसमें करीब 70 प्रतिशत तक मतदान हुआ था। अब सभी को चुनाव नतीजों का इंतजार है, जो कि 20 नवंबर को घोषित होंगे। उनसे पहले यह जान लेना भी जरूरी है कि पिछले बीकानेर जिला परिषद के चुनाव में नतीजा क्या रहा था, तो आपको बता दें कि उस चुनाव में 41 नहीं बल्कि 29 थे।

बीकानेर जिला परिषद के पिछले चुनाव के नतीजों पर बात करें तो कुल 29 वार्डों के नतीजे थे। इनमें कांग्रेस ने 19 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को 10 सीटों पर सफलता मिली थी। मतलब ये कि कांग्रेस ने यहां बीजेपी को झटका दिया था। इस बार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस काफी ज्यादा आक्रामक है।

किस सीट पर सबसे कम रहा मार्जिन?

बीकानेर जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे कम मार्जिन से जीत वार्ड नंबर 17 में दर्ज हुई थी। यहां कांग्रेस की उम्मीदवार गोमती ने बीजेपी की उम्मीदवार कौशल्या को महज 1 वोट से हराया था।

गोमती को कुल 8,924 वोट मिले, जबकि कौशल्या को 8,923 वोट हासिल हुए। इस तरह दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला और गोमती ने सिर्फ एक वोट के अंतर से जीत दर्ज कर जिला परिषद चुनाव की सबसे करीबी जीत अपने नाम की।

किस सीट पर सबसे अधिक रहा मार्जिन?

बीकानेर जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे अधिक मार्जिन से जीत वार्ड नंबर 2 में दर्ज हुई थी। यहां कांग्रेस की उम्मीदवार लक्ष्मी ने बीजेपी की उम्मीदवार किरण को 8,435 वोटों के बड़े अंतर से हराया था।

लक्ष्मी को कुल 16,889 वोट मिले, जबकि किरण को 8,454 वोट हासिल हुए। इस तरह लक्ष्मी ने किरण को लगभग दोगुने वोटों के अंतर से शिकस्त देकर जिला परिषद चुनाव की सबसे बड़ी जीत अपने नाम की।

बीकानेर जिला परिषद चुनाव परिणाम

सभी 29 वार्डों में विजेता, उपविजेता, वोट और जीत का अंतर

29
कुल वार्ड
1
सबसे कम जीत का अंतर (वार्ड 17)
8,435
सबसे अधिक जीत का अंतर (वार्ड 2)
वार्डविजेतापार्टीविजेता के वोटउपविजेतापार्टीउपविजेता के वोटमार्जिन
1दौलत रामBJP11,082मकबूल हुसैनINC10,451631
2लक्ष्मीINC16,889किरणBJP8,4548,435
3मोहनदानINC12,054शांति देवीBJP6,8735,181
4इंद्राBJP8,662संतोषINC8,030632
5मदनलालINC10,577मोहन लालBJP6,8143,763
6राजारामBJP10,770जगदीश चंद्रINC10,460310
7मोदरामINC9,863किसनारामBJP8,8561,007
8शंकर लालINC11,601सुभाषचंद्रBJP9,9511,650
9केसरीINC10,608शारदाBJP9,856752
10उमी देवीINC10,133रेखा कंवरBJP9,251882
11गीताINC11,890सुमनBJP8,1223,768
12मंजू देवीINC7,800भगवती देवीRLP7,042758
13मदनलालINC7,979मोहनलाल कासवानBJP7,333646
14सुरेंद्रINC9,600जगदीशBJP9,436164
15गीता देवीINC10,518मायाBJP6,2004,318
16पुरखारामINC12,541भवानी सिंहBJP9,1563,385
17गोमतीINC8,924कौशल्याBJP8,9231
18रामधनINC14,632गजानंद मेघवालBJP9,6834,949
19धर्मपालBJP14,424भंवर लालINC11,3213,103
20सरोजBJP11,751प्रेमा देवीINC7,8673,884
21पूजाBJP13,734गौराINC12,937797
22पूनमचंदाINC12,595पवनBJP11,4661,129
23आशा देवीINC12,340रविशेखरBJP9,5482,792
24सरिता चौहानINC14,066चंद्रकलाBJP11,8762,190
25सरोज देवीBJP13,393भगवंती देवीINC9,6293,764
26रजनी देवीBJP9,166भगवानी मेघवालINC8,610556
27श्रीराम भादूINC9,654भागीरथ सिंहBJP7,7311,923
28हेमीINC13,100विमलाCPI (M)12,178922
29मुनीरामINC9,841खेत नाथCPI (M)6,3593,482
नोट: मार्जिन विजेता और दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार के वोटों का अंतर है। वार्ड 17 में जीत का अंतर केवल 1 वोट है।
स्रोत: उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड की गई बीकानेर जिला परिषद चुनाव परिणाम PDF
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