Bikaner Zila Parishad Chunav 2026: राजस्थान जिला परिषद और पंचायत चुनाव को लेकर बीकानेर में दो चरणों में वोटिंग हो चुकी है। पहचा चरण 24 और दूसरा 28 अक्टूबर को हुआ था। इसमें करीब 70 प्रतिशत तक मतदान हुआ था। अब सभी को चुनाव नतीजों का इंतजार है, जो कि 20 नवंबर को घोषित होंगे। उनसे पहले यह जान लेना भी जरूरी है कि पिछले बीकानेर जिला परिषद के चुनाव में नतीजा क्या रहा था, तो आपको बता दें कि उस चुनाव में 41 नहीं बल्कि 29 थे।

बीकानेर जिला परिषद के पिछले चुनाव के नतीजों पर बात करें तो कुल 29 वार्डों के नतीजे थे। इनमें कांग्रेस ने 19 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को 10 सीटों पर सफलता मिली थी। मतलब ये कि कांग्रेस ने यहां बीजेपी को झटका दिया था। इस बार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस काफी ज्यादा आक्रामक है।

किस सीट पर सबसे कम रहा मार्जिन?

बीकानेर जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे कम मार्जिन से जीत वार्ड नंबर 17 में दर्ज हुई थी। यहां कांग्रेस की उम्मीदवार गोमती ने बीजेपी की उम्मीदवार कौशल्या को महज 1 वोट से हराया था।

गोमती को कुल 8,924 वोट मिले, जबकि कौशल्या को 8,923 वोट हासिल हुए। इस तरह दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला और गोमती ने सिर्फ एक वोट के अंतर से जीत दर्ज कर जिला परिषद चुनाव की सबसे करीबी जीत अपने नाम की।

किस सीट पर सबसे अधिक रहा मार्जिन?

बीकानेर जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे अधिक मार्जिन से जीत वार्ड नंबर 2 में दर्ज हुई थी। यहां कांग्रेस की उम्मीदवार लक्ष्मी ने बीजेपी की उम्मीदवार किरण को 8,435 वोटों के बड़े अंतर से हराया था।

लक्ष्मी को कुल 16,889 वोट मिले, जबकि किरण को 8,454 वोट हासिल हुए। इस तरह लक्ष्मी ने किरण को लगभग दोगुने वोटों के अंतर से शिकस्त देकर जिला परिषद चुनाव की सबसे बड़ी जीत अपने नाम की।