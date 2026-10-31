Bhilwara Zila Parishad Chunav 2026: राजस्थान पंचायत चुनाव के तहत अलग-अलग जिलों में मतदान चल रहे हैं। इनके नतीजे 20 नवंबर को ही आएंगे। इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा हैं क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। इस चुनाव पर नजर डालने से पहले पिछले चुनाव नतीजों पर भी नजर डाल लेनी चाहिए।

2020 में हुए भीलवाड़ा जिला परिषद चुनाव में BJP ने एकतरफा और शानदार जीत हासिल कर सत्ता पर परचम फहराया था। कुल 37 जिला परिषद सीटों में से BJP ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त करते हुए 24 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल 13 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। बीजेपी की बरजी बाई भील भीलवाड़ा की जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं।

किस सीट पर सबसे कम रहा जीत का अंतर?

भीलवाड़ा जिला परिषद चुनाव में सबसे कम अंतर से जीत वार्ड नंबर 3 में दर्ज हुई। यहां बीजेपी की उम्मीदवार मिठू देवी बैरवा ने कांग्रेस की उम्मीदवार पार्वती देवी खटीक को महज 74 वोटों से हराया। मिठू देवी बैरवा को कुल 11,314 वोट मिले, जबकि पार्वती देवी खटीक को 11,240 वोट प्राप्त हुए। इस तरह दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और बीजेपी ने बेहद मामूली अंतर से यह सीट अपने नाम कर ली।

किस सीट पर सबसे अधिक रहा जीत का अंतर?

भीलवाड़ा जिला परिषद चुनाव में सबसे अधिक अंतर से जीत वार्ड नंबर 17 में कांग्रेस की उम्मीदवार श्यामा मीणा ने दर्ज की। उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार नीता विजयवर्गीय को 10,898 वोटों के बड़े अंतर से हराया। श्यामा मीणा को कुल 16,391 वोट मिले, जबकि नीता विजयवर्गीय को 5,493 वोट ही प्राप्त हुए। इस तरह श्यामा मीणा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए भीलवाड़ा जिला परिषद चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

भीलवाड़ा जिला परिषद चुनाव परिणाम: 37 वार्ड

भीलवाड़ा जिला परिषद चुनाव परिणाम: सभी 37 वार्ड

वार्डवार विजेता और उपविजेता के नाम, पार्टी, प्राप्त वोट और जीत का अंतर। टेबल को मोबाइल पर क्षैतिज रूप से स्क्रॉल किया जा सकता है।

वार्डविजेताविजेता के वोटउपविजेतापार्टीउपविजेता के वोटजीत का मार्जिन
1शांताBJP13,186अनोपीINC11,5981,588
2पारसमलBJP9,737खुशबू जैलियाINC9,003734
3मिथु देवी बैरवाBJP11,314पार्वती देवी खटीकINC11,24074
4हर्षिताINC9,750सुमित्राBJP9,65793
5नंद लाल गुर्जरBJP12,391शंकर लाल कुमावतINC9,6542,737
6मीनाक्षी मीनाINC12,368शांति देवी भीलBJP11,407961
7कंकु देवी कुमावतINC12,173सीता देवीBJP11,886287
8वरजी बाईBJP11,373कमला भीलINC11,203170
9बलवीर सिंह चुंडावतBJP12,135रतन लाल गुर्जरINC9,9162,219
10शारदा पुबियाBJP12,177पूजा देवी शर्माINC10,1472,030
11लाली देवीINCPDF में विवरण उपलब्ध नहीं
12सुशीला देवीBJP14,748सोहनी देवीINC11,1013,647
13जसवंत सिंहINC9,869ऋषिराज व्यासBJP9,025844
14शीला देवी जाटBJP12,727रुकमा देवी जाटINC9,5023,225
15हरि लाल जाटBJP9,366अनीता देवी शर्माINC8,574792
16भेरी तेलीBJP12,004संगीताINC11,376628
17श्यामा मीनाINC16,391नीता विजयवर्गीयBJP5,49310,898
18अंकित तिवारीINC11,900विट्ठल तिवारीBJP9,3692,531
19कमला देवीINCPDF में विवरण उपलब्ध नहीं
20रामू कंवरINC14,544ललिता देवी मीनाBJP10,1234,421
21प्रहलाद रेगरBJP10,224लाला रामINC9,844380
22शांता देवीINC10,376कविताBJP9,2541,122
23सांवरा धाकड़INC12,897दिनेश धाकड़BJP11,3691,528
24गरिमा जोशीINC12,623मानव बाईBJP11,1451,478
25शंकर लाल गुर्जरBJP11,842हेमराज मालीINC9,4072,435
26भंवर लाल गुर्जरBJP10,493किशन लाल चौधरीINC9,3521,141
27शिवराज कुमावतBJP11,251जगदीश प्रसाद जाटINC8,5412,710
28मीरा देवीBJP10,943छन्नू कुमारी मीनाINC7,4273,516
29बालू लालBJP11,948अविनाश विकास शर्माINC7,9783,970
30मीनाक्षी पराशरBJP13,520आशा किरणINC10,2843,236
31रामलाल खटीकBJP15,411कुलदीपINC14,2331,178
32शंकर लाल जाटBJP12,382सांवर मल गुर्जरINC11,1291,253
33सुनीताBJP14,082नीतूINC10,5823,500
34सुंदर लाल मेघवालBJP13,983ललिता कुमारी बलाईINC12,3001,683
35गजरी देवीINCPDF में विवरण उपलब्ध नहीं
36अशोक कुमार तलैचBJP12,119महेश कुमार कुमावतINC11,155964
37आशाBJP17,325पुष्पाINC10,2347,091

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