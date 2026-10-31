Bhilwara Zila Parishad Chunav 2026: राजस्थान पंचायत चुनाव के तहत अलग-अलग जिलों में मतदान चल रहे हैं। इनके नतीजे 20 नवंबर को ही आएंगे। इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा हैं क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। इस चुनाव पर नजर डालने से पहले पिछले चुनाव नतीजों पर भी नजर डाल लेनी चाहिए।

2020 में हुए भीलवाड़ा जिला परिषद चुनाव में BJP ने एकतरफा और शानदार जीत हासिल कर सत्ता पर परचम फहराया था। कुल 37 जिला परिषद सीटों में से BJP ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त करते हुए 24 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल 13 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। बीजेपी की बरजी बाई भील भीलवाड़ा की जिला प्रमुख निर्वाचित हुईं।

किस सीट पर सबसे कम रहा जीत का अंतर?

भीलवाड़ा जिला परिषद चुनाव में सबसे कम अंतर से जीत वार्ड नंबर 3 में दर्ज हुई। यहां बीजेपी की उम्मीदवार मिठू देवी बैरवा ने कांग्रेस की उम्मीदवार पार्वती देवी खटीक को महज 74 वोटों से हराया। मिठू देवी बैरवा को कुल 11,314 वोट मिले, जबकि पार्वती देवी खटीक को 11,240 वोट प्राप्त हुए। इस तरह दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और बीजेपी ने बेहद मामूली अंतर से यह सीट अपने नाम कर ली।

किस सीट पर सबसे अधिक रहा जीत का अंतर?

भीलवाड़ा जिला परिषद चुनाव में सबसे अधिक अंतर से जीत वार्ड नंबर 17 में कांग्रेस की उम्मीदवार श्यामा मीणा ने दर्ज की। उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार नीता विजयवर्गीय को 10,898 वोटों के बड़े अंतर से हराया। श्यामा मीणा को कुल 16,391 वोट मिले, जबकि नीता विजयवर्गीय को 5,493 वोट ही प्राप्त हुए। इस तरह श्यामा मीणा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए भीलवाड़ा जिला परिषद चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

भीलवाड़ा जिला परिषद चुनाव परिणाम: 37 वार्ड