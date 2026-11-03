Barmer Zila Parishad Elections: राजस्थान के बाड़मेर जिले में पंचायती राज चुनाव के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान हो चुके हैं। इसके पहले चरण में जिले की 10 पंचायत समितियों और जिला परिषद वार्डों के लिए 22 अक्टूबर 2026 को वोट डाले गए थे। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 28 अक्टूबर को हुआ। अब चुनाव नतीजे 20 नवंबर 2026 को आएंगे। इस चुनाव के नतीजों का राज्य की सियासत पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि पिछले चुनाव में यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर सीटें मिली थीं।
बाड़मेर जिला परिषद के पिछले चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो जिले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। जिला परिषद के कुल 37 वार्डों में से कांग्रेस और बीजेपी ने 18-18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के खाते में गई थी। नतीजों से साफ था कि जिले में दोनों प्रमुख दलों का जनाधार लगभग बराबर बना हुआ था।
बाड़मेर जिला परिषद में सबसे बड़े अंतर की जीत किसकी?
बाड़मेर जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत कांग्रेस के उम्मीदवार उगम सिंह ने दर्ज की थी। वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ते हुए उगम सिंह को कुल 18,012 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय उम्मीदवार माया देवी को 12,596 वोट मिले। इस तरह उगम सिंह ने 5,416 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। यह पूरे जिले के 37 वार्डों में जीत का सबसे बड़ा मार्जिन था। खास बात यह है कि दूसरे सबसे बड़े अंतर की जीत भी कांग्रेस के खाते में गई थी, जहां वार्ड नंबर 29 से रुक्मादेवी ने बीजेपी की उम्मीदवार को 5,401 वोटों से हराया था।
बाड़मेर जिला परिषद में सबसे बड़े अंतर की जीत किसकी?
बाड़मेर जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे कम अंतर से जीत बीजेपी की उम्मीदवार श्रीमती सुआ ने दर्ज की थी। वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ते हुए श्रीमती सुआ को कुल 12,538 वोट मिले थे, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस की परमेश्वरी को 12,454 वोट हासिल हुए थे। इस तरह श्रीमती सुआ ने महज 84 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी। यह जिले के सभी 37 वार्डों में जीत का सबसे कम मार्जिन था। वहीं, वार्ड नंबर 31 में कांग्रेस की गंगा ने भी बीजेपी के गोर्धनराम को केवल 87 वोटों से हराया था। इस तरह इन दोनों वार्डों में मुकाबला बेहद करीबी रहा और जीत-हार का फैसला 100 से भी कम वोटों के अंतर से हुआ था।
बाड़मेर जिला परिषद चुनाव परिणाम
बाड़मेर के 37 वार्डों में कौन जीता, कौन हारा?
हर वार्ड के विजेता और उपविजेता को मिले वोटों के साथ जीत का अंतर देखें।
|वार्ड संख्या
|विजेता उम्मीदवार
|मिले वोट
|उपविजेता उम्मीदवार
|मिले वोट
|जीत का अंतर
|1
|शंकर सिंह सोढ़ाकांग्रेस
|14,742
|चुतार सिंहभाजपा
|11,509
|3,233
|2
|खटियकांग्रेस
|15,252
|हौआभाजपा
|12,719
|2,533
|3
|आमनीकांग्रेस
|14,724
|कमलेश देवीभाजपा
|11,360
|3,364
|4
|गफूर अहमदकांग्रेस
|15,149
|अमीमोहम्मदभाजपा
|12,557
|2,592
|5
|राजा रामभाजपा
|15,953
|साचूकांग्रेस
|13,085
|2,868
|6
|शंकररामभाजपा
|12,632
|तेजारामकांग्रेस
|11,624
|1,008
|7
|गंगारामभाजपा
|16,782
|शंकरलालकांग्रेस
|12,878
|3,904
|8
|डेरामा रामकांग्रेस
|14,832
|देवेंद्रभाजपा
|11,446
|3,386
|9
|रूपसिंहभाजपा
|15,433
|भूरारामकांग्रेस
|11,933
|3,500
|10
|श्रीमती सुआभाजपा
|12,538
|परमेश्वरीकांग्रेस
|12,454
|84
|11
|असू रामभाजपा
|8,711
|रामारामकांग्रेस
|8,352
|359
|12
|कमला कंवरकांग्रेस
|15,823
|कमला देवीभाजपा
|11,074
|4,749
|13
|उगम सिंहकांग्रेस
|18,012
|माया देवीनिर्दलीय
|12,596
|5,416
|14
|मोहनीभाजपा
|13,916
|हीरा देवीकांग्रेस
|12,357
|1,559
|15
|बाबूभाजपा
|15,293
|मिरगा देवीकांग्रेस
|10,065
|5,228
|16
|देवारामभाजपा
|15,203
|दलूरामकांग्रेस
|12,815
|2,388
|17
|हंसरामभाजपा
|14,937
|राजेंद्र चौधरीकांग्रेस
|11,984
|2,953
|18
|नरपत राज मुंडभाजपा
|16,337
|कैलाश बेनीवालकांग्रेस
|12,679
|3,658
|19
|प्रियंकाकांग्रेस
|12,356
|ममताभाजपा
|10,176
|2,180
|20
|गीता देवीकांग्रेस
|14,261
|सिंगारीभाजपा
|11,501
|2,760
|21
|सुनीताकांग्रेस
|15,320
|विनीताभाजपा
|14,177
|1,143
|22
|बाबरी देवीकांग्रेस
|12,985
|भीखीभाजपा
|10,070
|2,915
|23
|गरिमा राजपुरोहितकांग्रेस
|12,093
|भग कंवरभाजपा
|9,196
|2,897
|24
|सिंगारीभाजपा
|11,947
|नारायणी देवीकांग्रेस
|9,434
|2,513
|25
|उमारामभाजपा
|12,669
|रमेश कुमारकांग्रेस
|10,834
|1,835
|26
|पावनीभाजपा
|10,781
|कविता कुमारीकांग्रेस
|10,284
|497
|27
|खेता रामभाजपा
|12,774
|फूलारामकांग्रेस
|8,867
|3,907
|28
|कालीभाजपा
|16,803
|सोनूकांग्रेस
|12,731
|4,072
|29
|रुक्मादेवीकांग्रेस
|14,919
|मिश्राभाजपा
|9,518
|5,401
|30
|दर्शना चौधरीकांग्रेस
|13,293
|पुष्पा देवी भांभूभाजपा
|11,638
|1,655
|31
|गंगाकांग्रेस
|12,293
|गोर्धनरामभाजपा
|12,206
|87
|32
|सुनीताकांग्रेस
|14,067
|मुन्नी देवीभाजपा
|10,549
|3,518
|33
|खेराजरामकांग्रेस
|15,770
|छन्नारामभाजपा
|10,781
|4,989
|34
|उम्मेदारामआरएलपी
|13,543
|लक्ष्मण सिंह गोदाराकांग्रेस
|11,734
|1,809
|35
|महेंद्र कुमार चौधरीकांग्रेस
|12,710
|काना रामआरएलपी
|10,194
|2,516
|36
|मनीषाभाजपा
|16,366
|ज्योतिकांग्रेस
|15,833
|533
|37
|किरण कंवरभाजपा
|17,281
|पूनम कंवरकांग्रेस
|15,340
|1,941
नोट: उम्मीदवारों के नाम उपलब्ध चुनाव परिणाम PDF के अंग्रेजी नामों और दिखाई देने वाली हिंदी वर्तनी के आधार पर देवनागरी में लिखे गए हैं। जिन नामों की मूल हिंदी वर्तनी PDF में स्पष्ट नहीं थी, उनका लिप्यंतरण किया गया है। पार्टी नाम: कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और निर्दलीय।
स्रोत: उपलब्ध बाड़मेर जिला परिषद चुनाव परिणाम PDF
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