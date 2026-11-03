Barmer Zila Parishad Elections: राजस्थान के बाड़मेर जिले में पंचायती राज चुनाव के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान हो चुके हैं। इसके पहले चरण में जिले की 10 पंचायत समितियों और जिला परिषद वार्डों के लिए 22 अक्टूबर 2026 को वोट डाले गए थे। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 28 अक्टूबर को हुआ। अब चुनाव नतीजे 20 नवंबर 2026 को आएंगे। इस चुनाव के नतीजों का राज्य की सियासत पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि पिछले चुनाव में यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर सीटें मिली थीं।

बाड़मेर जिला परिषद के पिछले चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो जिले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। जिला परिषद के कुल 37 वार्डों में से कांग्रेस और बीजेपी ने 18-18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के खाते में गई थी। नतीजों से साफ था कि जिले में दोनों प्रमुख दलों का जनाधार लगभग बराबर बना हुआ था।

बाड़मेर जिला परिषद में सबसे बड़े अंतर की जीत किसकी?

बाड़मेर जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत कांग्रेस के उम्मीदवार उगम सिंह ने दर्ज की थी। वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ते हुए उगम सिंह को कुल 18,012 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय उम्मीदवार माया देवी को 12,596 वोट मिले। इस तरह उगम सिंह ने 5,416 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। यह पूरे जिले के 37 वार्डों में जीत का सबसे बड़ा मार्जिन था। खास बात यह है कि दूसरे सबसे बड़े अंतर की जीत भी कांग्रेस के खाते में गई थी, जहां वार्ड नंबर 29 से रुक्मादेवी ने बीजेपी की उम्मीदवार को 5,401 वोटों से हराया था।

बाड़मेर जिला परिषद में सबसे बड़े अंतर की जीत किसकी?

बाड़मेर जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे कम अंतर से जीत बीजेपी की उम्मीदवार श्रीमती सुआ ने दर्ज की थी। वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ते हुए श्रीमती सुआ को कुल 12,538 वोट मिले थे, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस की परमेश्वरी को 12,454 वोट हासिल हुए थे। इस तरह श्रीमती सुआ ने महज 84 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी। यह जिले के सभी 37 वार्डों में जीत का सबसे कम मार्जिन था। वहीं, वार्ड नंबर 31 में कांग्रेस की गंगा ने भी बीजेपी के गोर्धनराम को केवल 87 वोटों से हराया था। इस तरह इन दोनों वार्डों में मुकाबला बेहद करीबी रहा और जीत-हार का फैसला 100 से भी कम वोटों के अंतर से हुआ था।

बाड़मेर जिला परिषद चुनाव परिणाम

बाड़मेर के 37 वार्डों में कौन जीता, कौन हारा?

हर वार्ड के विजेता और उपविजेता को मिले वोटों के साथ जीत का अंतर देखें।

वार्ड संख्याविजेता उम्मीदवारमिले वोटउपविजेता उम्मीदवारमिले वोटजीत का अंतर
1 शंकर सिंह सोढ़ाकांग्रेस 14,742 चुतार सिंहभाजपा 11,509 3,233
2 खटियकांग्रेस 15,252 हौआभाजपा 12,719 2,533
3 आमनीकांग्रेस 14,724 कमलेश देवीभाजपा 11,360 3,364
4 गफूर अहमदकांग्रेस 15,149 अमीमोहम्मदभाजपा 12,557 2,592
5 राजा रामभाजपा 15,953 साचूकांग्रेस 13,085 2,868
6 शंकररामभाजपा 12,632 तेजारामकांग्रेस 11,624 1,008
7 गंगारामभाजपा 16,782 शंकरलालकांग्रेस 12,878 3,904
8 डेरामा रामकांग्रेस 14,832 देवेंद्रभाजपा 11,446 3,386
9 रूपसिंहभाजपा 15,433 भूरारामकांग्रेस 11,933 3,500
10 श्रीमती सुआभाजपा 12,538 परमेश्वरीकांग्रेस 12,454 84
11 असू रामभाजपा 8,711 रामारामकांग्रेस 8,352 359
12 कमला कंवरकांग्रेस 15,823 कमला देवीभाजपा 11,074 4,749
13 उगम सिंहकांग्रेस 18,012 माया देवीनिर्दलीय 12,596 5,416
14 मोहनीभाजपा 13,916 हीरा देवीकांग्रेस 12,357 1,559
15 बाबूभाजपा 15,293 मिरगा देवीकांग्रेस 10,065 5,228
16 देवारामभाजपा 15,203 दलूरामकांग्रेस 12,815 2,388
17 हंसरामभाजपा 14,937 राजेंद्र चौधरीकांग्रेस 11,984 2,953
18 नरपत राज मुंडभाजपा 16,337 कैलाश बेनीवालकांग्रेस 12,679 3,658
19 प्रियंकाकांग्रेस 12,356 ममताभाजपा 10,176 2,180
20 गीता देवीकांग्रेस 14,261 सिंगारीभाजपा 11,501 2,760
21 सुनीताकांग्रेस 15,320 विनीताभाजपा 14,177 1,143
22 बाबरी देवीकांग्रेस 12,985 भीखीभाजपा 10,070 2,915
23 गरिमा राजपुरोहितकांग्रेस 12,093 भग कंवरभाजपा 9,196 2,897
24 सिंगारीभाजपा 11,947 नारायणी देवीकांग्रेस 9,434 2,513
25 उमारामभाजपा 12,669 रमेश कुमारकांग्रेस 10,834 1,835
26 पावनीभाजपा 10,781 कविता कुमारीकांग्रेस 10,284 497
27 खेता रामभाजपा 12,774 फूलारामकांग्रेस 8,867 3,907
28 कालीभाजपा 16,803 सोनूकांग्रेस 12,731 4,072
29 रुक्मादेवीकांग्रेस 14,919 मिश्राभाजपा 9,518 5,401
30 दर्शना चौधरीकांग्रेस 13,293 पुष्पा देवी भांभूभाजपा 11,638 1,655
31 गंगाकांग्रेस 12,293 गोर्धनरामभाजपा 12,206 87
32 सुनीताकांग्रेस 14,067 मुन्नी देवीभाजपा 10,549 3,518
33 खेराजरामकांग्रेस 15,770 छन्नारामभाजपा 10,781 4,989
34 उम्मेदारामआरएलपी 13,543 लक्ष्मण सिंह गोदाराकांग्रेस 11,734 1,809
35 महेंद्र कुमार चौधरीकांग्रेस 12,710 काना रामआरएलपी 10,194 2,516
36 मनीषाभाजपा 16,366 ज्योतिकांग्रेस 15,833 533
37 किरण कंवरभाजपा 17,281 पूनम कंवरकांग्रेस 15,340 1,941

नोट: उम्मीदवारों के नाम उपलब्ध चुनाव परिणाम PDF के अंग्रेजी नामों और दिखाई देने वाली हिंदी वर्तनी के आधार पर देवनागरी में लिखे गए हैं। जिन नामों की मूल हिंदी वर्तनी PDF में स्पष्ट नहीं थी, उनका लिप्यंतरण किया गया है। पार्टी नाम: कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और निर्दलीय।

स्रोत: उपलब्ध बाड़मेर जिला परिषद चुनाव परिणाम PDF

जनसत्ता इन्फोजेनी

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