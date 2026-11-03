Barmer Zila Parishad Elections: राजस्थान के बाड़मेर जिले में पंचायती राज चुनाव के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान हो चुके हैं। इसके पहले चरण में जिले की 10 पंचायत समितियों और जिला परिषद वार्डों के लिए 22 अक्टूबर 2026 को वोट डाले गए थे। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 28 अक्टूबर को हुआ। अब चुनाव नतीजे 20 नवंबर 2026 को आएंगे। इस चुनाव के नतीजों का राज्य की सियासत पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि पिछले चुनाव में यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर सीटें मिली थीं।

बाड़मेर जिला परिषद के पिछले चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो जिले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। जिला परिषद के कुल 37 वार्डों में से कांग्रेस और बीजेपी ने 18-18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के खाते में गई थी। नतीजों से साफ था कि जिले में दोनों प्रमुख दलों का जनाधार लगभग बराबर बना हुआ था।

बाड़मेर जिला परिषद में सबसे बड़े अंतर की जीत किसकी?

बाड़मेर जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत कांग्रेस के उम्मीदवार उगम सिंह ने दर्ज की थी। वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ते हुए उगम सिंह को कुल 18,012 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय उम्मीदवार माया देवी को 12,596 वोट मिले। इस तरह उगम सिंह ने 5,416 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। यह पूरे जिले के 37 वार्डों में जीत का सबसे बड़ा मार्जिन था। खास बात यह है कि दूसरे सबसे बड़े अंतर की जीत भी कांग्रेस के खाते में गई थी, जहां वार्ड नंबर 29 से रुक्मादेवी ने बीजेपी की उम्मीदवार को 5,401 वोटों से हराया था।

बाड़मेर जिला परिषद में सबसे बड़े अंतर की जीत किसकी?

बाड़मेर जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे कम अंतर से जीत बीजेपी की उम्मीदवार श्रीमती सुआ ने दर्ज की थी। वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ते हुए श्रीमती सुआ को कुल 12,538 वोट मिले थे, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस की परमेश्वरी को 12,454 वोट हासिल हुए थे। इस तरह श्रीमती सुआ ने महज 84 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी। यह जिले के सभी 37 वार्डों में जीत का सबसे कम मार्जिन था। वहीं, वार्ड नंबर 31 में कांग्रेस की गंगा ने भी बीजेपी के गोर्धनराम को केवल 87 वोटों से हराया था। इस तरह इन दोनों वार्डों में मुकाबला बेहद करीबी रहा और जीत-हार का फैसला 100 से भी कम वोटों के अंतर से हुआ था।

बाड़मेर जिला परिषद चुनाव परिणाम बाड़मेर के 37 वार्डों में कौन जीता, कौन हारा? हर वार्ड के विजेता और उपविजेता को मिले वोटों के साथ जीत का अंतर देखें। वार्ड संख्या विजेता उम्मीदवार मिले वोट उपविजेता उम्मीदवार मिले वोट जीत का अंतर 1 शंकर सिंह सोढ़ा कांग्रेस 14,742 चुतार सिंह भाजपा 11,509 3,233 2 खटिय कांग्रेस 15,252 हौआ भाजपा 12,719 2,533 3 आमनी कांग्रेस 14,724 कमलेश देवी भाजपा 11,360 3,364 4 गफूर अहमद कांग्रेस 15,149 अमीमोहम्मद भाजपा 12,557 2,592 5 राजा राम भाजपा 15,953 साचू कांग्रेस 13,085 2,868 6 शंकरराम भाजपा 12,632 तेजाराम कांग्रेस 11,624 1,008 7 गंगाराम भाजपा 16,782 शंकरलाल कांग्रेस 12,878 3,904 8 डेरामा राम कांग्रेस 14,832 देवेंद्र भाजपा 11,446 3,386 9 रूपसिंह भाजपा 15,433 भूराराम कांग्रेस 11,933 3,500 10 श्रीमती सुआ भाजपा 12,538 परमेश्वरी कांग्रेस 12,454 84 11 असू राम भाजपा 8,711 रामाराम कांग्रेस 8,352 359 12 कमला कंवर कांग्रेस 15,823 कमला देवी भाजपा 11,074 4,749 13 उगम सिंह कांग्रेस 18,012 माया देवी निर्दलीय 12,596 5,416 14 मोहनी भाजपा 13,916 हीरा देवी कांग्रेस 12,357 1,559 15 बाबू भाजपा 15,293 मिरगा देवी कांग्रेस 10,065 5,228 16 देवाराम भाजपा 15,203 दलूराम कांग्रेस 12,815 2,388 17 हंसराम भाजपा 14,937 राजेंद्र चौधरी कांग्रेस 11,984 2,953 18 नरपत राज मुंड भाजपा 16,337 कैलाश बेनीवाल कांग्रेस 12,679 3,658 19 प्रियंका कांग्रेस 12,356 ममता भाजपा 10,176 2,180 20 गीता देवी कांग्रेस 14,261 सिंगारी भाजपा 11,501 2,760 21 सुनीता कांग्रेस 15,320 विनीता भाजपा 14,177 1,143 22 बाबरी देवी कांग्रेस 12,985 भीखी भाजपा 10,070 2,915 23 गरिमा राजपुरोहित कांग्रेस 12,093 भग कंवर भाजपा 9,196 2,897 24 सिंगारी भाजपा 11,947 नारायणी देवी कांग्रेस 9,434 2,513 25 उमाराम भाजपा 12,669 रमेश कुमार कांग्रेस 10,834 1,835 26 पावनी भाजपा 10,781 कविता कुमारी कांग्रेस 10,284 497 27 खेता राम भाजपा 12,774 फूलाराम कांग्रेस 8,867 3,907 28 काली भाजपा 16,803 सोनू कांग्रेस 12,731 4,072 29 रुक्मादेवी कांग्रेस 14,919 मिश्रा भाजपा 9,518 5,401 30 दर्शना चौधरी कांग्रेस 13,293 पुष्पा देवी भांभू भाजपा 11,638 1,655 31 गंगा कांग्रेस 12,293 गोर्धनराम भाजपा 12,206 87 32 सुनीता कांग्रेस 14,067 मुन्नी देवी भाजपा 10,549 3,518 33 खेराजराम कांग्रेस 15,770 छन्नाराम भाजपा 10,781 4,989 34 उम्मेदाराम आरएलपी 13,543 लक्ष्मण सिंह गोदारा कांग्रेस 11,734 1,809 35 महेंद्र कुमार चौधरी कांग्रेस 12,710 काना राम आरएलपी 10,194 2,516 36 मनीषा भाजपा 16,366 ज्योति कांग्रेस 15,833 533 37 किरण कंवर भाजपा 17,281 पूनम कंवर कांग्रेस 15,340 1,941 नोट: उम्मीदवारों के नाम उपलब्ध चुनाव परिणाम PDF के अंग्रेजी नामों और दिखाई देने वाली हिंदी वर्तनी के आधार पर देवनागरी में लिखे गए हैं। जिन नामों की मूल हिंदी वर्तनी PDF में स्पष्ट नहीं थी, उनका लिप्यंतरण किया गया है। पार्टी नाम: कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और निर्दलीय। स्रोत: उपलब्ध बाड़मेर जिला परिषद चुनाव परिणाम PDF जनसत्ता इन्फोजेनी

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