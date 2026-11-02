Banswara Zila Parishad Elections: बांसवाड़ा जिला परिषद के चुनाव इस बार काफी अहम हैं। इस बार यहां के 43 वार्डों के लिए चार चरणों में वोटिंग हुई थी। दो चरणों की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण की वोटिंग 4 नवंबर को होगी और चौथे चरण का मतदान 14 नवंबर को होगी। चुनाव नतीजे 20 नवंबर को आएंगे। इस बार के चुनाव नतीजों के पहले यह देखना जरूरी है, कि पिछले चुनाव में नतीजा क्या रहा था।

बांसवाड़ा जिला परिषद के पिछले चुनाव में कुल 31 वार्डों में मुकाबला हुआ था। कांग्रेस ने 19 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को 11 सीटों पर सफलता मिली और एक वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजेता रहा। इस चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में होने का कथित तौर पर फायदा भी मिला था लेकिन अब इस बार के चुनाव महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बीजेपी की राज्य में सरकार हैं।

पिछले चुनाव में किस सीट पर सबसे कम रहा था जीत का अंतर?

बांसवाड़ा जिला परिषद के हुए पिछले चुनाव में सबसे कम मार्जिन से जीत वार्ड नंबर 7 में दर्ज हुई थी। यहां कांग्रेस की उम्मीदवार शर्मिला ने बीजेपी की उम्मीदवार हीना को महज 45 वोटों से हराया था। शर्मिला को कुल 11,384 वोट मिले, जबकि हीना को 11,339 वोट हासिल हुए। दोनों उम्मीदवारों के बीच बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला और आखिरकार शर्मिला ने सिर्फ 45 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।

पिछले चुनाव में किस सीट पर सबसे अधिक रहा था जीत का अंतर?

बांसवाड़ा जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे अधिक मार्जिन से जीत वार्ड नंबर 12 में दर्ज हुई थी। यहां कांग्रेस की उम्मीदवार राधा ने बीजेपी की उम्मीदवार रूपादेवी को 7,975 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। राधा को कुल 13,993 वोट मिले, जबकि रूपादेवी को 6,018 वोट हासिल हुए। इस तरह राधा ने रूपादेवी को दोगुने से भी ज्यादा वोटों के अंतर से शिकस्त देकर जिला परिषद चुनाव की सबसे बड़ी जीत अपने नाम की।

बांसवाड़ा जिला परिषद चुनाव परिणाम

सभी 31 वार्डों के विजेता, उपविजेता, वोट और जीत का अंतर

31
कुल वार्ड
45
सबसे कम मार्जिन · वार्ड 7
7,975
सबसे अधिक मार्जिन · वार्ड 12
वार्डविजेतापार्टीविजेता के वोटउपविजेतापार्टीउपविजेता के वोटमार्जिन
1राजेंद्र कुमार जैनINC13,787राजेंद्र प्रसाद पंचालBJP11,2842,503
2राजेश कटाराBJP12,944हेमंत मैदाINC9,0713,873
3गौतमINC13,782लक्ष्मणBJP9,6964,086
4नानालालINC15,036केसुरामBJP10,7584,278
5प्रवीण कुमारINC10,291मोतीलालBJP8,9931,298
6देवेंद्रINC16,231दिव्येंदु नायकBJP11,1685,063
7शर्मिलाINC11,384हीनाBJP11,33945
8सुषमा ताबियारINC9,818मीना ताबियारBJP8,7901,028
9मुकेशINC12,560ललित कुमारBJP9,8342,726
10प्रेमिला खरारीIND9,352कैलाश चंद्रINC9,093259
11संतोषINC9,545निर्मा देवीBJP7,3562,189
12राधाINC13,993रूपादेवीBJP6,0187,975
13रेशम मालवीयाINC12,829रंगीBJP6,4736,356
14ललित कुमारINC13,817खुमान सिंहBJP11,4162,401
15इंदिराINC13,712विथली डोडियारBJP13,078634
16कृष्णा कटाराBJP12,964सुभाष चंद्रINC11,7281,236
17कांताBJP12,976रमीलाINC12,308668
18नरसींहBJP9,826वालेंगINC9,208618
19जोरजीINC12,041लालूBJP11,399642
20धीरजमलINC16,204गजेंद्र सिंहBJP9,5076,697
21मणिBJP18,206सुनीताINC14,9663,240
22लोजीBJP14,105भुलाINC11,5132,592
23हाकूBJP12,694विमलाINC10,9921,702
24कालीINC16,223प्रभुलालBJP11,3824,841
25पिंटूBJP13,267लता निनामाINC10,4812,786
26हाकरू मैदाBJP16,492धीरज मल डामोरINC12,9183,574
27विकास बामनियाINC15,835प्रेमशंकर कटाराBJP13,6882,147
28पारस कुवानरBJP16,704रमीलाINC10,8575,847
29बसंतीINC9,392वरजूBJP6,1563,236
30यशोदाINC6,912सुनीता देवीBJP4,8402,072
31सोनलINC8,918धुलीBJP6,0572,861
नोट: जीत का मार्जिन विजेता और दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार के वोटों का अंतर है। PDF में कुछ नामों की हिंदी वर्तनी OCR के कारण अस्पष्ट थी; ऐसे नाम उपलब्ध अंग्रेजी प्रविष्टियों के आधार पर लिप्यंतरित किए गए हैं।
स्रोत: उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड की गई बांसवाड़ा जिला परिषद चुनाव परिणाम PDF
Jansatta InfoGenIE

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राजस्थान जिला परिषद और पंचायत चुनाव को लेकर बीकानेर में दो चरणों में वोटिंग हो चुकी है। पहचा चरण 24 और दूसरा 28 अक्टूबर को हुआ था। इसमें करीब 70 प्रतिशत तक मतदान हुआ था। अब सभी को चुनाव नतीजों का इंतजार है, जो कि 20 नवंबर को घोषित होंगे। उनसे पहले यह जान लेना भी जरूरी है कि पिछले बीकानेर जिला परिषद के चुनाव में नतीजा क्या रहा था, तो आपको बता दें कि उस चुनाव में 41 नहीं बल्कि 29 थे। पढ़िए पूरी खबर…