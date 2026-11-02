Banswara Zila Parishad Elections: बांसवाड़ा जिला परिषद के चुनाव इस बार काफी अहम हैं। इस बार यहां के 43 वार्डों के लिए चार चरणों में वोटिंग हुई थी। दो चरणों की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण की वोटिंग 4 नवंबर को होगी और चौथे चरण का मतदान 14 नवंबर को होगी। चुनाव नतीजे 20 नवंबर को आएंगे। इस बार के चुनाव नतीजों के पहले यह देखना जरूरी है, कि पिछले चुनाव में नतीजा क्या रहा था।

बांसवाड़ा जिला परिषद के पिछले चुनाव में कुल 31 वार्डों में मुकाबला हुआ था। कांग्रेस ने 19 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को 11 सीटों पर सफलता मिली और एक वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजेता रहा। इस चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में होने का कथित तौर पर फायदा भी मिला था लेकिन अब इस बार के चुनाव महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बीजेपी की राज्य में सरकार हैं।

पिछले चुनाव में किस सीट पर सबसे कम रहा था जीत का अंतर?

बांसवाड़ा जिला परिषद के हुए पिछले चुनाव में सबसे कम मार्जिन से जीत वार्ड नंबर 7 में दर्ज हुई थी। यहां कांग्रेस की उम्मीदवार शर्मिला ने बीजेपी की उम्मीदवार हीना को महज 45 वोटों से हराया था। शर्मिला को कुल 11,384 वोट मिले, जबकि हीना को 11,339 वोट हासिल हुए। दोनों उम्मीदवारों के बीच बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला और आखिरकार शर्मिला ने सिर्फ 45 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।

पिछले चुनाव में किस सीट पर सबसे अधिक रहा था जीत का अंतर?

बांसवाड़ा जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे अधिक मार्जिन से जीत वार्ड नंबर 12 में दर्ज हुई थी। यहां कांग्रेस की उम्मीदवार राधा ने बीजेपी की उम्मीदवार रूपादेवी को 7,975 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। राधा को कुल 13,993 वोट मिले, जबकि रूपादेवी को 6,018 वोट हासिल हुए। इस तरह राधा ने रूपादेवी को दोगुने से भी ज्यादा वोटों के अंतर से शिकस्त देकर जिला परिषद चुनाव की सबसे बड़ी जीत अपने नाम की।

बांसवाड़ा जिला परिषद चुनाव परिणाम सभी 31 वार्डों के विजेता, उपविजेता, वोट और जीत का अंतर 31 कुल वार्ड 45 सबसे कम मार्जिन · वार्ड 7 7,975 सबसे अधिक मार्जिन · वार्ड 12 वार्ड विजेता पार्टी विजेता के वोट उपविजेता पार्टी उपविजेता के वोट मार्जिन 1 राजेंद्र कुमार जैन INC 13,787 राजेंद्र प्रसाद पंचाल BJP 11,284 2,503 2 राजेश कटारा BJP 12,944 हेमंत मैदा INC 9,071 3,873 3 गौतम INC 13,782 लक्ष्मण BJP 9,696 4,086 4 नानालाल INC 15,036 केसुराम BJP 10,758 4,278 5 प्रवीण कुमार INC 10,291 मोतीलाल BJP 8,993 1,298 6 देवेंद्र INC 16,231 दिव्येंदु नायक BJP 11,168 5,063 7 शर्मिला INC 11,384 हीना BJP 11,339 45 8 सुषमा ताबियार INC 9,818 मीना ताबियार BJP 8,790 1,028 9 मुकेश INC 12,560 ललित कुमार BJP 9,834 2,726 10 प्रेमिला खरारी IND 9,352 कैलाश चंद्र INC 9,093 259 11 संतोष INC 9,545 निर्मा देवी BJP 7,356 2,189 12 राधा INC 13,993 रूपादेवी BJP 6,018 7,975 13 रेशम मालवीया INC 12,829 रंगी BJP 6,473 6,356 14 ललित कुमार INC 13,817 खुमान सिंह BJP 11,416 2,401 15 इंदिरा INC 13,712 विथली डोडियार BJP 13,078 634 16 कृष्णा कटारा BJP 12,964 सुभाष चंद्र INC 11,728 1,236 17 कांता BJP 12,976 रमीला INC 12,308 668 18 नरसींह BJP 9,826 वालेंग INC 9,208 618 19 जोरजी INC 12,041 लालू BJP 11,399 642 20 धीरजमल INC 16,204 गजेंद्र सिंह BJP 9,507 6,697 21 मणि BJP 18,206 सुनीता INC 14,966 3,240 22 लोजी BJP 14,105 भुला INC 11,513 2,592 23 हाकू BJP 12,694 विमला INC 10,992 1,702 24 काली INC 16,223 प्रभुलाल BJP 11,382 4,841 25 पिंटू BJP 13,267 लता निनामा INC 10,481 2,786 26 हाकरू मैदा BJP 16,492 धीरज मल डामोर INC 12,918 3,574 27 विकास बामनिया INC 15,835 प्रेमशंकर कटारा BJP 13,688 2,147 28 पारस कुवानर BJP 16,704 रमीला INC 10,857 5,847 29 बसंती INC 9,392 वरजू BJP 6,156 3,236 30 यशोदा INC 6,912 सुनीता देवी BJP 4,840 2,072 31 सोनल INC 8,918 धुली BJP 6,057 2,861 नोट: जीत का मार्जिन विजेता और दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार के वोटों का अंतर है। PDF में कुछ नामों की हिंदी वर्तनी OCR के कारण अस्पष्ट थी; ऐसे नाम उपलब्ध अंग्रेजी प्रविष्टियों के आधार पर लिप्यंतरित किए गए हैं। स्रोत: उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड की गई बांसवाड़ा जिला परिषद चुनाव परिणाम PDF Jansatta InfoGenIE

राजस्थान जिला परिषद और पंचायत चुनाव को लेकर बीकानेर में दो चरणों में वोटिंग हो चुकी है। पहचा चरण 24 और दूसरा 28 अक्टूबर को हुआ था। इसमें करीब 70 प्रतिशत तक मतदान हुआ था। अब सभी को चुनाव नतीजों का इंतजार है, जो कि 20 नवंबर को घोषित होंगे। उनसे पहले यह जान लेना भी जरूरी है कि पिछले बीकानेर जिला परिषद के चुनाव में नतीजा क्या रहा था, तो आपको बता दें कि उस चुनाव में 41 नहीं बल्कि 29 थे। पढ़िए पूरी खबर…