Banswara Zila Parishad Elections: बांसवाड़ा जिला परिषद के चुनाव इस बार काफी अहम हैं। इस बार यहां के 43 वार्डों के लिए चार चरणों में वोटिंग हुई थी। दो चरणों की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण की वोटिंग 4 नवंबर को होगी और चौथे चरण का मतदान 14 नवंबर को होगी। चुनाव नतीजे 20 नवंबर को आएंगे। इस बार के चुनाव नतीजों के पहले यह देखना जरूरी है, कि पिछले चुनाव में नतीजा क्या रहा था।
बांसवाड़ा जिला परिषद के पिछले चुनाव में कुल 31 वार्डों में मुकाबला हुआ था। कांग्रेस ने 19 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को 11 सीटों पर सफलता मिली और एक वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजेता रहा। इस चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में होने का कथित तौर पर फायदा भी मिला था लेकिन अब इस बार के चुनाव महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बीजेपी की राज्य में सरकार हैं।
पिछले चुनाव में किस सीट पर सबसे कम रहा था जीत का अंतर?
बांसवाड़ा जिला परिषद के हुए पिछले चुनाव में सबसे कम मार्जिन से जीत वार्ड नंबर 7 में दर्ज हुई थी। यहां कांग्रेस की उम्मीदवार शर्मिला ने बीजेपी की उम्मीदवार हीना को महज 45 वोटों से हराया था। शर्मिला को कुल 11,384 वोट मिले, जबकि हीना को 11,339 वोट हासिल हुए। दोनों उम्मीदवारों के बीच बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला और आखिरकार शर्मिला ने सिर्फ 45 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।
पिछले चुनाव में किस सीट पर सबसे अधिक रहा था जीत का अंतर?
बांसवाड़ा जिला परिषद के पिछले चुनाव में सबसे अधिक मार्जिन से जीत वार्ड नंबर 12 में दर्ज हुई थी। यहां कांग्रेस की उम्मीदवार राधा ने बीजेपी की उम्मीदवार रूपादेवी को 7,975 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। राधा को कुल 13,993 वोट मिले, जबकि रूपादेवी को 6,018 वोट हासिल हुए। इस तरह राधा ने रूपादेवी को दोगुने से भी ज्यादा वोटों के अंतर से शिकस्त देकर जिला परिषद चुनाव की सबसे बड़ी जीत अपने नाम की।
सभी 31 वार्डों के विजेता, उपविजेता, वोट और जीत का अंतर
|वार्ड
|विजेता
|पार्टी
|विजेता के वोट
|उपविजेता
|पार्टी
|उपविजेता के वोट
|मार्जिन
|1
|राजेंद्र कुमार जैन
|INC
|13,787
|राजेंद्र प्रसाद पंचाल
|BJP
|11,284
|2,503
|2
|राजेश कटारा
|BJP
|12,944
|हेमंत मैदा
|INC
|9,071
|3,873
|3
|गौतम
|INC
|13,782
|लक्ष्मण
|BJP
|9,696
|4,086
|4
|नानालाल
|INC
|15,036
|केसुराम
|BJP
|10,758
|4,278
|5
|प्रवीण कुमार
|INC
|10,291
|मोतीलाल
|BJP
|8,993
|1,298
|6
|देवेंद्र
|INC
|16,231
|दिव्येंदु नायक
|BJP
|11,168
|5,063
|7
|शर्मिला
|INC
|11,384
|हीना
|BJP
|11,339
|45
|8
|सुषमा ताबियार
|INC
|9,818
|मीना ताबियार
|BJP
|8,790
|1,028
|9
|मुकेश
|INC
|12,560
|ललित कुमार
|BJP
|9,834
|2,726
|10
|प्रेमिला खरारी
|IND
|9,352
|कैलाश चंद्र
|INC
|9,093
|259
|11
|संतोष
|INC
|9,545
|निर्मा देवी
|BJP
|7,356
|2,189
|12
|राधा
|INC
|13,993
|रूपादेवी
|BJP
|6,018
|7,975
|13
|रेशम मालवीया
|INC
|12,829
|रंगी
|BJP
|6,473
|6,356
|14
|ललित कुमार
|INC
|13,817
|खुमान सिंह
|BJP
|11,416
|2,401
|15
|इंदिरा
|INC
|13,712
|विथली डोडियार
|BJP
|13,078
|634
|16
|कृष्णा कटारा
|BJP
|12,964
|सुभाष चंद्र
|INC
|11,728
|1,236
|17
|कांता
|BJP
|12,976
|रमीला
|INC
|12,308
|668
|18
|नरसींह
|BJP
|9,826
|वालेंग
|INC
|9,208
|618
|19
|जोरजी
|INC
|12,041
|लालू
|BJP
|11,399
|642
|20
|धीरजमल
|INC
|16,204
|गजेंद्र सिंह
|BJP
|9,507
|6,697
|21
|मणि
|BJP
|18,206
|सुनीता
|INC
|14,966
|3,240
|22
|लोजी
|BJP
|14,105
|भुला
|INC
|11,513
|2,592
|23
|हाकू
|BJP
|12,694
|विमला
|INC
|10,992
|1,702
|24
|काली
|INC
|16,223
|प्रभुलाल
|BJP
|11,382
|4,841
|25
|पिंटू
|BJP
|13,267
|लता निनामा
|INC
|10,481
|2,786
|26
|हाकरू मैदा
|BJP
|16,492
|धीरज मल डामोर
|INC
|12,918
|3,574
|27
|विकास बामनिया
|INC
|15,835
|प्रेमशंकर कटारा
|BJP
|13,688
|2,147
|28
|पारस कुवानर
|BJP
|16,704
|रमीला
|INC
|10,857
|5,847
|29
|बसंती
|INC
|9,392
|वरजू
|BJP
|6,156
|3,236
|30
|यशोदा
|INC
|6,912
|सुनीता देवी
|BJP
|4,840
|2,072
|31
|सोनल
|INC
|8,918
|धुली
|BJP
|6,057
|2,861
यह भी पढ़ें: बीकानेर में कांग्रेस के किले में सेंधमारी कर पाएगी BJP? पिछले चुनाव में कुछ ऐसे थे नतीजा
राजस्थान जिला परिषद और पंचायत चुनाव को लेकर बीकानेर में दो चरणों में वोटिंग हो चुकी है। पहचा चरण 24 और दूसरा 28 अक्टूबर को हुआ था। इसमें करीब 70 प्रतिशत तक मतदान हुआ था। अब सभी को चुनाव नतीजों का इंतजार है, जो कि 20 नवंबर को घोषित होंगे। उनसे पहले यह जान लेना भी जरूरी है कि पिछले बीकानेर जिला परिषद के चुनाव में नतीजा क्या रहा था, तो आपको बता दें कि उस चुनाव में 41 नहीं बल्कि 29 थे। पढ़िए पूरी खबर…