Ajmer Zila Parishad Chunav 2021: राजस्थान के अजमेर 22 अक्टूबर 2026 को जिला परिषद के 15 वार्डों के लिए मतदान हुआ था। गुरुवार को हुई वोटिंग मे कुल 62.49 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार जिला परिषद के चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हालांकि राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी की सरकार के लिए यह चुनाव एक चुनौती के तौर पर भी देखे जा रहे हैं।

अजमेर जिला परिषद के 2020 के जिला परिषद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीत हुई थी। उस चुनाव में जिला परिषद की 32 वार्डों की सीटों में बीजेपी को 20 पर कांग्रेस को 11 पर और निर्दलीय को एक सीट पर जीत मिली थी।

सबसे कम मार्जिन की जीत

अजमेर जिला परिषद में सबसे कम मार्जिन वाली जीत की बात करें वार्ड 19 में सबसे कम मार्जिन से जीत कांग्रेस प्रत्याशी रोहित कुमार की हुई थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दुर्गेश कुमार को महज 39 वोटों के अंतर से हराया। रोहित कुमार को कुल 10,526 वोट मिले, जबकि दुर्गेश कुमार को 10,487 वोट प्राप्त हुए। इस तरह दोनों प्रत्याशियों के बीच बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला और रोहित कुमार ने मात्र 39 वोटों से जीत दर्ज की।

सबसे बड़ी जीत किसकी हुई थी?

अजमेर जिला परिषद के सबसे बड़ी जीत की बात करें तो वार्ड 8 में बीजेपी प्रत्याशी रुकमा देवी ने सबसे अधिक मार्जिन से जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 17,159 वोट मिले, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी मोहनी को 3,162 वोट प्राप्त हुए। इस तरह रुकमा देवी ने मोहनी को 13,997 वोटों के भारी अंतर से हराया। सभी 32 वार्डों के नतीजों में यह सबसे बड़ी जीत का अंतर था। अजमेर जिला परिषद चुनाव 2020 के हर वार्ड का परिणाम आप नीचे दिए के आंकड़ों में देख सकते हैं…

अजमेर जिला परिषद चुनाव परिणाम

वार्डवार विजेता, उपविजेता, वोट और जीत का अंतर

32

कुल वार्ड

BJP / INC

स्रोत में दर्ज प्रमुख पार्टियां

32

वार्डों के विजेता दर्ज

वार्डविजेतापार्टीवोटउपविजेतापार्टीवोटजीत का अंतर
1महेंद्र सिंहBJP12,048ओमाप्रकाशINC10,3351,713
2पुखराज पहाड़ियाBJP11,037उगमचंदINC9,1551,882
3दिलीपBJP9,435सुरेश अबरINC7,6841,751
4परमेश्वरीINC8,790लालीBJP8,673117
5पंछीINC10,831रेखाBJP10,096735
6अमृता सिंहINC11,520चुकीBJP11,284236
7राजेंद्र प्रसाद बागड़ीBJP11,722चौथमालINC6,0245,698
8रुकमा देवीBJP17,159मोहनीINC3,16213,997
9कैलाशचंद्र तारनियाBJP13,461कैलाश चंदाINC6,9976,464
10सब्रा बानोINC9,668जनताBJP8,0451,623
11दिनेश कुमार टैंकBJP11,370हीरालालINC10,2541,116
12काली देवीINC9,479रुक्माBJP9,300179
13संजू देवीBJP10,066कंचनINC6,5123,554
14सुशील कंवरBJP13,507मिश्रीINC9,7283,779
15कांता देवीINC11,334प्रियंका कुमारीBJP10,952382
16मीरा कंवरBJP10,568मंजू देवीINC10,446122
17हागामी लालBJP11,339रामाक्रानINC9,9301,409
18खुशिराम वैष्णवBJP9,374रामचंद्रINC9,113261
19रोहित कुमारINC10,526दुर्गेश कुमारBJP10,48739
20सीतारामBJP10,533मनोहरINC9,0591,474
21इंदिराBJP14,022गोकली देवीINC9,7534,269
22सूरजनानINC10,597कमल कंवर राठौरBJP9,5651,032
23नथुलालBJP11,085शिवराजINC6,6454,440
24जगदीश चौधरीINC11,799दौलत सिंहIND6,2315,568
25गणेशBJP12,463राजेंद्र सिंह भादूINC7,6724,791
26सुमन कंवरBJP9,252गीता देवीINC7,2222,030
27गोरली उर्फा गोरा देBJP11,413संतरा चौधरीINC9,1842,229
28गीता देवीBJP11,647कम्मो बानोINC11,128519
29किरण रायपुरियाINC9,629मेघनाBJP8,979650
30श्रवण सिंहBJP11,014राजेंद्र सिंह रावतINC10,015999
31शिवराज भीलBJP10,511पिरुललINC8,1882,323
32श्री लालINC14,673ओम प्रकाशBJP12,7501,923

नोट: इस तालिका में प्रत्येक वार्ड के केवल विजेता और उपविजेता को दिखाया गया है। वोटों और जीत के अंतर के आंकड़े उपलब्ध कराई गई PDF से लिए गए हैं। कुछ नामों की वर्तनी स्रोत में टेक्स्ट-एक्सट्रैक्शन के कारण अस्पष्ट हो सकती है।

स्रोत: उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई अजमेर जिला परिषद चुनाव परिणाम PDF

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