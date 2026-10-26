Ajmer Zila Parishad Chunav 2021: राजस्थान के अजमेर 22 अक्टूबर 2026 को जिला परिषद के 15 वार्डों के लिए मतदान हुआ था। गुरुवार को हुई वोटिंग मे कुल 62.49 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार जिला परिषद के चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हालांकि राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी की सरकार के लिए यह चुनाव एक चुनौती के तौर पर भी देखे जा रहे हैं।

अजमेर जिला परिषद के 2020 के जिला परिषद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीत हुई थी। उस चुनाव में जिला परिषद की 32 वार्डों की सीटों में बीजेपी को 20 पर कांग्रेस को 11 पर और निर्दलीय को एक सीट पर जीत मिली थी।

सबसे कम मार्जिन की जीत

अजमेर जिला परिषद में सबसे कम मार्जिन वाली जीत की बात करें वार्ड 19 में सबसे कम मार्जिन से जीत कांग्रेस प्रत्याशी रोहित कुमार की हुई थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दुर्गेश कुमार को महज 39 वोटों के अंतर से हराया। रोहित कुमार को कुल 10,526 वोट मिले, जबकि दुर्गेश कुमार को 10,487 वोट प्राप्त हुए। इस तरह दोनों प्रत्याशियों के बीच बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला और रोहित कुमार ने मात्र 39 वोटों से जीत दर्ज की।

सबसे बड़ी जीत किसकी हुई थी?

अजमेर जिला परिषद के सबसे बड़ी जीत की बात करें तो वार्ड 8 में बीजेपी प्रत्याशी रुकमा देवी ने सबसे अधिक मार्जिन से जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 17,159 वोट मिले, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी मोहनी को 3,162 वोट प्राप्त हुए। इस तरह रुकमा देवी ने मोहनी को 13,997 वोटों के भारी अंतर से हराया। सभी 32 वार्डों के नतीजों में यह सबसे बड़ी जीत का अंतर था। अजमेर जिला परिषद चुनाव 2020 के हर वार्ड का परिणाम आप नीचे दिए के आंकड़ों में देख सकते हैं…