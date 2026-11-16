राजस्थान में पंचायत चुनाव अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। सोमवार (16 नवंबर 2026) को चुनाव के अंतिम चरण (चौथे फेज) में 3747 ग्राम पंचायतों में सरपंचों के लिए और 33,885 वार्ड पंचों के पदों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान सुबह 7 से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। इसके तुरंत बाद ही काउंटिंग शुरू होगी और देर रात तक चुनाव के नतीजे भी जारी होने की उम्मीद है।

रविवार को सरपंच और वार्ड पंच की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी उम्मीदवार फाइनल हो गए थे जो चुनावी मैदान में हैं। आज की चुनावी प्रक्रिया के बाद राजस्थान में सभी पंचायतों में सरपंच चुनाव पूरे हो जाएंगे। चार फेज में सभी 14,403 ग्राम पंचायतों में सरपंच, वार्ड पंच चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

बैलेट से ही होगा आखिरी फेज का चुनाव

चौथे फेज में वार्ड पंच और सरपंच के चुनावों के लिए मतदान बैलेट से ही होगा। बैलेट पर हाथ से उम्मीदवारों के नाम लिखे जाएंगे। पोलिंग पार्टियां पहले से ही गांवों में हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबर्स के चुनाव के लिए 13 नवंबर से ही पोलिंग पार्टियां गांवों में हैं, वो ही अब सरपंच, वार्ड पंच चुनाव करवाएंगे।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

आखिरी चरण की वोटिंग को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। जैसलमेर के SP अभिषेक शिवहरे ने इन सुरक्षा बंदोबस्तों के बारे में जानकारी देते हुए कहा है, “सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे सभी सुपरवाइजरी ऑफिसर, सभी लोकल ऑफिसर, सभी SHO, हमारी मोबाइल पार्टी और बूथ पर तैनात फोर्स सभी अलर्ट हैं। वे एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। हमारे कंट्रोल रूम के जरिए हम सभी ऑफिसर के लगातार कॉन्टैक्ट में हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।”

हाईकोर्ट ने 15 नवंबर तक दी थी डेडलाइन

राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की ओर से 15 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख तय की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इसी समयसीमा के भीतर निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न कराने का भरोसा दिया था। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से पंचायतों की लॉटरी प्रक्रिया में देरी के चलते चुनाव कार्यक्रम प्रभावित हुआ और आयोग तय समयसीमा तक चुनाव पूरे नहीं करा सका।

मंगलवार को होगा उपसरपंचों का चुनाव

इससे पहले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। सोमवार को अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद पंचायत चुनाव का यह चरण भी समाप्त हो जाएगा। अंतिम चरण में मतदान पूरा होने के बाद मंगलवार को संबंधित ग्राम पंचायतों में उपसरपंचों का चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया में तैनात मतदान दल गांवों से वापस लौटेंगे। इस तरह 15 नवंबर तक चुनाव संपन्न कराने की तय समयसीमा निकलने के बाद भी पंचायत चुनाव की अधिकांश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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बागपत में जोहड़ी गांव के 80 साल के बुजुर्ग चौधरी बलजोर सिंह ने जीते-जी अपनी तेरहवीं कर दी। वजह यह है कि उनकी पत्नी का निधन हो चुका है और इकलौती बेटी की भी शादी हो गई है। वे नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद, पारंपरिक अंतिम संस्कारों की जिम्मेदारी का बोझ उनकी इकलौती बेटी पर पड़े। वहीं, उनकी बेटी ने कहा कि उन्हें अपने पिता के इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वे इससे खुश हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…