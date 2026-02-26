राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को लगभग तीन दशक पुराने नियमों को पलटते हुए दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में चुनाव लड़ने की अनुमति दी।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए, कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा और उद्योग मंत्री राजवर्धन राठौड़ के साथ कहा कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 में संशोधन करने के निर्णय को मंजूरी दे दी है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में भाग ले सकें।”

राजस्थान: दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते थे

इन बदलावों को क्रांतिकारी कदम बताते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि इन प्रावधानों के तहत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि उस समय की परिस्थितियों, जनसंख्या विस्फोट और आर्थिक विशेषज्ञों की राय को देखते हुए देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक था। इसलिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ऐसा प्रावधान था कि दो से अधिक बच्चे होने पर उन्हें पदोन्नति नहीं दी जाएगी।” सरकार ने पहले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए दो बच्चों की शर्त को हटा दिया था।

पटेल ने कहा कि 1991 से 1994 के बीच प्रजनन दर 3.6 थी जो अब घटकर 2 हो गई है। उन्होंने कहा, “ऐसे में इन प्रावधानों का प्रत्यक्ष प्रभाव कम हो रहा है।” उन्होंने आगे कहा कि इन प्रावधानों को रद्द करने की हर तरफ से मांग उठ रही है क्योंकि ऐसे योग्य और सक्षम व्यक्ति हैं जिनमें जन प्रतिनिधि बनने की क्षमता और दृढ़ संकल्प है लेकिन केवल दो बच्चों की शर्त के कारण वे अपात्र हो जाते हैं।”

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में संशोधन

कानून मंत्री पटेल ने कहा कि इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में संशोधन किया गया है और इसमें कुष्ठ रोग को अयोग्यता मानदंड के रूप में हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, “इससे आगामी नगरपालिका चुनावों में सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिलेगा और कुष्ठ रोगियों के प्रति सम्मान सुनिश्चित होगा।” कानून मंत्री ने कहा कि सरकार इन दोनों अधिनियमों में संशोधन करने वाले विधेयकों को मौजूदा बजट सत्र में ही पारित करने की योजना बना रही है।

कांग्रेस ने साधा बीजेपी सरकार पर निशाना

इस बीच, कांग्रेस के राजस्थान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, “यह कानून भैरों सिंह शेखावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में लाया गया था, यह एक अच्छा निर्णय था। लेकिन, यह सरकार नीतिगत फैसलों या जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निर्णय नहीं लेती है। उन्हें आरएसएस द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करना होता है, मोहन भगवत जी और बाबा तय करते हैं कि राज्यों और देश में कौन से कानून बनने चाहिए।”

डोटासरा ने कहा, “एक तरफ तो वे जनसंख्या को लेकर एक समुदाय को निशाना बनाते हैं और उसकी आलोचना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे खुद दो बच्चों की नीति को खत्म करने का फैसला लेते हैं और फिर उसका जश्न मनाते हैं। इसलिए, मैं सरकार से अपनी नीति स्पष्ट करने की मांग करता हूं,क्या आप जनसंख्या नियंत्रण नीति पर काम कर रहे हैं या आरएसएस के आदेशों का पालन कर रहे हैं?”

