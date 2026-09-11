राजस्थान में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जयपुर सहित कई शहरों में वोट डाले जा रहे हैं। इस दौरान जब राज्य के उप-मुख्यमंत्री दीया कुमारी जयपुर के खातीपुरा स्थित वार्ड नंबर 22 में मतदान केंद्र के निरीक्षण के लिए पहुंचीं तो उन्हें ‘सवर्ण समाज’ के विरोध का सामना करना पड़ा।

विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने इलाके से दीया कुमारी का काफिला गुजरते समय ‘यूजीसी रोल’ बैक के नारे लगाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे घटना के वीडियो में विरोध करने वाले कई लोगों के गले में भगवा गमछा नजर आ रहा है। इस प्रदर्शन पर अभी बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

Rajasthan Deputy Chief Minister Diya Kumari faced strong opposition in Jaipur's Ward 22; she is the BJP MLA representing this constituency. pic.twitter.com/XmPnaDvGDN — hinduswaraaj (@VoiceOfJhansi) September 11, 2026

वोट डालने के बाद क्या बोलीं दीया कुमारी?

मीडिया से बात करते हुए राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने नगर निकाय चुनाव के दौरान लोगों से अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह है और सभी को अपने मताधिकार का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। दीया कुमारी ने कि पार्षद रोजमर्रा की समस्याओं जैसे नालियां, बिजली, पानी और सड़कों से जुड़े काम देखते हैं, इसलिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है।

दूसरे चरण में कई जगह ईवीएम में खराबी के आरोप

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण के लिए शुक्रवार सुबह से मतदान जारी है और इस दौरान कई जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। सुबह सात बजे मतदान प्रारंभ होने के बाद शुरुआती घंटों में ही जयपुर, झुंझुनू, पुष्कर सहित कई जगह ईवीएम में खराबी की सूचनाएं सामने आईं। ईवीएम के काम नहीं करने के कारण मतदान कुछ समय के लिए रुक गया जिस पर मतदाताओं ने नाराजगी जताई।

इस चरण में छह नगर निगम, 24 नगर परिषद तथा 117 नगरपालिकाओं में चुनाव हो रहा है और कुल 4,774 वार्डों के लिए 18,266 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, दूसरे चरण में 9,758 मतदान केंद्रों पर 87,60,884 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पात्र हैं। इस चरण में जिन छह नगर निगमों के लिए मतदान हो रहा है, उनमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और पाली शामिल हैं।

गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के महामंदिर इलाके में एक मतदान केंद्र पर अपनी पत्नी सुनीता गहलोत, बेटे वैभव गहलोत और बहू हिमांशी गहलोत के साथ मतदान किया। इसके बाद गहलोत ने सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मतदाताओं को ”इसे सबक सिखाना चाहिए”। उन्होंने कहा, ”कुछ लोग संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान को और मजबूत किए जाने की जरूरत है।”

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