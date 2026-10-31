Rajasthan News: राजस्थान में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की प्राथमिक जांच में वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ एक प्राइवेट कंपनी के साथ उनकी मिलीभगत के सबूत मिले हैं। इसके चलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने उनके खिलाफ जांच को मंजूरी दे दी है।

ACB के अनुसार, शिखर अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने एक प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर अपने पद और असर का गलत इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने खुद को और उससे जुड़ी कंपनी को गलत फायदा पहुंचाया और राज्य सरकार को काफी फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया। राज्य सरकार ने अब अग्रवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत डिटेल्ड जांच की मंजूरी दे दी है।

गोपनीयत सूत्रों की जानकारी पर भरोसा

दरअसल, शुक्रवार देर रात ACB के डायरेक्टर जनरल गोविंद गुप्ता ने कहा कि ब्यूरो ने दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट और इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से मिली एक फैक्ट रिपोर्ट की जांच की है। गोविंद गुप्ता ने कहा कि इनके और कॉन्फिडेंशियल सोर्स से मिली जानकारी के आधार पर ब्यूरो ने शुरुआती जांच दर्ज करना और आरोपों की आगे जांच करना ही सही समझा।

ACB के अनुसार शिखर अग्रवाल ने कथित तौर पर राज्य में कई ज़रूरी पदों पर रहते हुए अपने पद और प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया, जिसमें उदयपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर; राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरपर्सन; और इंडस्ट्रीज़ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जैसे दूसरे पद शामिल हैं।

ACB ने आरोप लगाया कि अग्रवाल ने होटल और रिसॉर्ट चलाने वाली एक कंपनी के डायरेक्टरों के साथ मिलीभगत करके कंपनी को फायदे पहुंचाए, जिसमें रिसॉर्ट बनाने की शर्तों में ढील, ज़रूरी सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के बिना मंज़ूरी और खास रियायती फाइनेंशियल पैकेज शामिल थे।

मिलीभगत से खरीदे 40 लग्जरी विला

आरोप लगने से पहले से ही शिखर अग्रवाल छुट्टी पर हैं। उनसे जब इंडियन एक्सप्रेस ने संपर्क करने की कोशिश की, तो कॉल या मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। ACB ने कहा कि शुरुआती जांच के मुताबिक, शिखर अग्रवाल ने उस कंपनी के डायरेक्टरों के साथ मिलीभगत करके उदयपुर के बूझड़ा और अलवर के अजबगढ़ में अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कुल 40 विला खरीदे।

कहा यह भी गया है कि बूझड़ा विला हर एक 15 लाख रुपये में खरीदा गया था, जबकि अजबगढ़ विला कपल, उनके दो बेटों और अग्रवाल के सास-ससुर ने लगभग 15-16.5 लाख रुपये में खरीदा था। गोविंद गुप्ता ने कहा कि प्रॉपर्टीज़ कथित तौर पर उनकी मार्केट वैल्यू से काफी कम कीमत पर खरीदी गईं। उन्होंने यह भी कहा कि कॉन्फिडेंशियल सोर्स से मिली जानकारी से पता चला है कि 27 मार्च को अग्रवाल के नाम पर 20 विला रजिस्टर किए गए थे, उसी दिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कंपनी को एक स्पेशल कंसेशनल फाइनेंशियल पैकेज जारी किया था।

किन-किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?

ACB ने कहा कि इस कथित अरेंजमेंट से कंपनी को गलत फ़ायदा और राज्य सरकार को फ़ाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। अधिकारियों ने कहा कि आरोपों की डिटेल्ड जांच ज़रूरी है, जिसमें अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर कथित तौर पर ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदना भी शामिल है।

इन आरोपों के आधार पर, राज्य सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17-A के तहत जांच के लिए पहले से मंज़ूरी दे दी है। यह सेक्शन सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने काम या ड्यूटी करते समय की गई सिफारिशों या लिए गए फ़ैसलों से जुड़े अपराधों की जांच या पूछताछ से जुड़ा है।

किसने संभाला है कि अधिकारी का कार्यभार

28 अक्टूबर को राजस्थान सरकार ने IAS अधिकारी और उनके परिवार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की रिपोर्ट के बाद अग्रवाल को अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर (APO) पर रखा था। राज्य के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स में से एक शिखर अग्रवाल ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर कई पोर्टफोलियो संभाले।

इनमें इंडस्ट्रीज़, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME), स्टेट एंटरप्राइजेज और दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शामिल थे। वह भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) के लिए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी थे।

इसके अलावा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ़ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज़ राजस्थानी अफेयर्स (DORA), ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP) का चार्ज भी संभाला, और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (RIICO) के चेयरपर्सन के साथ-साथ राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RAJSICO) के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। दिसंबर 2023 में भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद , अग्रवाल को फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री का ACS नियुक्त किया गया, और वे नवंबर 2025 तक इस पद पर रहे।

गहलोत ने सीबीआई, ईडी जांच की मांग की

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को शिखर अग्रवाल के खिलाफ सेंट्रल एजेंसियों से जांच की मांग की और इन आरोपों को भजन लाल शर्मा सरकार का सबसे बड़ा स्कैंडल बताया। अपने घर पर पत्रकारों से बात करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और मुख्यमंत्री को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि अग्रवाल पहले भी CM ऑफिस में काम कर चुके हैं।

अशोक गहलोत ने कहा, “CM की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में छूट दी गई थी। आरोप झूठे साबित नहीं किए जा सकते। यहां तक ​​कि जिन पर आरोप लगे हैं, वे भी इनसे इनकार नहीं कर सकते।” उन्होंने कहा कि अग्रवाल ने CM के ACS के तौर पर अलग-अलग हैसियत से जो फ़ैसले लिए, उनमें साफ़ तौर पर जानबूझकर किया गया भ्रष्टाचार सारी हदें पार करता हुआ दिखता है, और फ़ैसले हिम्मत और हिम्मत से लिए गए।” अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि अग्रवाल विदेश में बैठे हैं, उन्हें तुरंत वतन उन्हें तुरंत लौटकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

न्यायपालिका और जजों के खिलाफ होने वाली टिप्पणियों को लेकर को मद्रास हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु पुलिस से कहा कि वह मौजूदा जजों को पर्सनली टारगेट करने, बदनाम करने या डराने के मकसद से होने वाले पब्लिक प्रोटेस्ट की परमिशन न दें। साथ ही ऐसी किसी भी भीड़ को तुरंत रोके जो किसी जज पर पर्सनल अटैक में बदल जाए या न्यायपालिका को बदनाम करे। पढ़िए पूरी खबर…