राजस्थान के तीन बड़े नगर निगम जयपुर, कोटा और जोधपुर में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। इन तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर जीते हैं। जयपुर और कोटा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन जोधपुर में कड़ी टक्कर थी, लेकिन भाजपा ने यहां भी जीत हासिल की।

जोधपुर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्षेत्र है, लेकिन यहां भी कांग्रेस को खाली हाथ रहना पड़ा। जबकि नतीजों में यहां भाजपा और कांग्रेस में केवल एक पार्षद का अंतर था।

जयपुर में सुनील कोठारी, कोटा में अनुसुइया गोस्वामी और जोधपुर में भाजपा के प्रसन्न मेहता मेयर चुने गए हैं। ऐसे में राजस्थान के 10 में से 9 नगर निगमों में भाजपा के मेयर होंगे। जबकि केवल बीकानेर में कांग्रेस का मेयर बना है।

सबसे कड़ी टक्कर जोधपुर में मानी जा रही थी। क्योंकि यहां 100 वार्डों के परिणाम में भाजपा ने 45 और कांग्रेस ने 44 वार्डों में जीत हासिस की है। जबकि 10 निर्दलीय और एक पार्षद थे, लेकिन नतीजों में प्रसन्न मेहता को 53 वोट और कांग्रेस प्रत्याशी को महज 47 वोट मिले हैं। मारवाड़ का अहम शहर जोधपुर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का गढ़ है, लेकिन यहां भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। दोनों ही दलों ने अपने-अपने पार्षदों और निर्दलीयों की बाड़ेबंदी कर रखी थी, लेकिन जीत भाजपा को मिली है।

जयपुर में भी भाजपा ने मारी बाजी

जयपुर नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है। सुनील कोठारी यहां मेयर चुने गए हैं। बीजेपी को 89 वोट मिले हैं, एक वोट नोटा को और 60 वोट कांग्रेस को मिले हैं। मेयर बनने के बाद सुनील कोठारी ने कहा कि जयपुर को स्वच्छ और विकास के आधार पर आगे बढ़ाएंगे, परकोटे के हेरिटेज को संरक्षित करना उद्देश्य रहेगा जयपुर की जीत भाजपा की अहम जीत मानी जा रही है।

कोटा में भाजपा की अनुसुइया बनीं महापौर

भाजपा ने कोटा नगर निगम के महापौर चुनाव में भी जीत दर्ज की है। भाजपा की वार्ड 98 की पार्षद अनुसुइया गोस्वामी को महापौर निर्वाचित किया गया है। मतदान में उन्हें 65 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता सुमन को 35 वोट मिले। अनुसुईया गोस्वामी ने 30 वोट के अंतर से जीत दर्ज की है। कोटा नगर निगम में कुल 100 पार्षद हैं, चुनाव से पहले बीजेपी के 57, कांग्रेस के 39 और 4 निर्दलीय पार्षद थे। इनमें से दो निर्दलीय पार्षदों ने पहले ही भाजपा को समर्थन दे दिया था। ऐसे में बीजेपी के पक्ष में 59 पार्षदों का समर्थन माना जा रहा था। इसके बावजूद भाजपा प्रत्याशी अनुसुईया गोस्वामी को 65 वोट मिले है। महापौर चुनाव में कांग्रेस के पास 39 पार्षद थे, लेकिन उसकी प्रत्याशी सुनीता सुमन को 35 वोट ही मिले। यानी कांग्रेस के पार्षदों की संख्या और प्रत्याशी को मिले वोटों में 4 वोट का अंतर रहा। नतीजों के बाद कांग्रेस खेमे में क्रॉस वोटिंग की चर्चा शुरू हो गई है।

ऐसे में राजस्थान के 10 नगर निगमों में अब मेयर चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। जिसमें भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की है। भाजपा ने राज्य की 10 में से 9 नगर निगमों पर कब्जा जमाया है। कांग्रेस के केवल एक मात्र सीट बीकानेर पर विजय हासिल हुई है। इस तरह से राजस्थान नगर निगम चुनाव में भाजपा की यह बड़ी जीत मानी जा रही है।

रायबरेली में सपा के दम पर जीतती है कांग्रेस? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधाशुं त्रिवेदी ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस पार्टी रायबरेली और अमेठी की सीटें भी समाजवादी पार्टी के दम पर जीतती है। पढ़ें पूरी खबर।