भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के संस्थापक और सांसद राजकुमार रोत ने कांग्रेस के दावे को खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने हाल ही में दावा किया था कि करीब 300 बीएपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की है। राजकुमार रोत ने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग ने पार्टी के साथ गए हैं और आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक माहौल बनाने के लिए आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है।

कांग्रेस नेताओं के दावा किया था कि गुरुवार को जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर करीब 300 बीएपी सदस्य पार्टी में शामिल हो गए। इन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का पटका पहनाया गया और उन्हें पार्टी ज्वॉइन करवाया गया। इसके बाद शुक्रवार को बीएपी के संस्थापक ने जवाब दिया है।

‘भाजपा के कार्यकर्ता आए बीएपी के नहीं’

बीएपी के नेताओं ने कहा कि जब महेंद्रजीत मालवीय मार्च 2024 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे तो बांसवाड़ा के 400 से अधिक कार्यकर्ता उनके साथ गए थे। अब वे लौटे हैं तो उनके साथ कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं, वे बीएपी से नहीं बल्कि भाजपा से हैं।

2023 में कांग्रेस ने भाजपा का किया था समर्थन- राजकुमार रोत

राजकुमार रोत ने कहा, “कांग्रेस को पहले यह तय करना होगा कि वह भाजपा से लड़े रही है या बीएपी से? कांग्रेस ने शुरू से ही अपनी स्थिति को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 2023 के डूंगरपुर नगर पालिका चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को बोर्ड बनाने में समर्थन दिया था। यह उनकी लंबे समय से चली आ रही रणनीति है। हमें जमीनी स्तर पर अच्छा काम करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि मामले का राजनीतिकरण करने पर। गुरुवार को अशोक गहलोत के घर पर हुए कार्यक्रम में कुछ को छोड़कर कोई भी बीएपी सदस्य मौजूद नहीं था। कांग्रेस में शामिल होने वालों में से कुछ वे लोग थे जिन्हें बीएपी से निलंबित कर दिया गया था।”

बीएपी नेताओं के अनुसार, कांग्रेस यह धारणा बनाने की कोशिश कर रही है कि पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पार्टी अपनी पकड़ खो रही है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

चुनाव की चल रही तैयारी

राजस्थान सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने आगामी शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के कार्यक्रम के बारे में राजस्थान हाईकोर्ट को जानकारी दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने इस मुद्दे पर दायर याचिका का निपटारा कर दिया।

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक ओबीसी सीटों के लिए आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए विस्तृत अधिसूचना 17 अगस्त को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 22 अगस्त से शुरू होगी। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की पूरी प्रक्रिया 20 सितंबर तक संपन्न हो जाएगी।

पंचायत चुनावों की अधिसूचना 23 सितंबर को जारी होगी और चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी हो जाएगी।

भाजपा के एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव पर बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में काफी देरी कर दी है। उन्होंने कहा कि पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के बीच एक माह का अंतर होने के बाद भी जो पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव भी एक साथ नहीं करा सकती, उसे राष्ट्रव्यापी चुनाव एक साथ कराने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। हालांकि कांग्रेस नेता की इन टिप्पणियों पर भाजपा की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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राजस्थान विश्वविद्यालय में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवार को गुरुवार को पुलिस ने बलपूर्वक हटाकर अस्पताल पहुंचा दिया। 26 वर्षीय रेवार की मांग है कि छात्रसंघ चुनाव फिर से शुरू किए जाएं, ताकि युवाओं को राजनीति में आगे आने का अवसर मिले। इसके साथ ही वह विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा का एक अलग विभाग स्थापित करने की भी मांग कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें