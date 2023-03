जैसलमेर की पोखरण फायरिंग रेंज में मिसफायर हो गई मिसाइल, जानिए पूरा मामला

Jaisalmer Missile Misfired: नाचना पुलिस उपाधीक्षक कैलाश विश्नोई ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पोखरण फायरिंग रेंज से मिस फायर होकर एक मिसाइल अजासर गांव के सिसूपाल सिंह के खेत में मिली।

Pokhran Jaisalmer: पोखरण फायरिंग रेंज में मिसफायर हुई मिसाइल। (फोटो सोर्स: @ANI_MP_CG_RJ)

Missile Misfired: राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोखरण फील्ड शूटिंग रेंज में शुक्रवार को सैन्य अभ्यास के सतह से हवा में मार करने के दौरान तीन मिसाइलें मिस फायर हो गईं। तीन मिसाइलें तकनीकी खराबी के चलते मिसफायर हुईं। तीनों मिसाइलें सीमा से बाहर जाकर गांवों में अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर गिरीं। घटना की जानकारी देते हुए रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने कहा, ‘मिसाइल मिसफायर का एक मामला दर्ज किया गया, जब एक इकाई आज अपनी वार्षिक फील्ड फायरिंग कर रही थी। इसमें किसी का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। जैसलमेर जिले के नचना क्षेत्र में हवा में डमी लक्ष्य को मारने के बजाय मिसाइलों को फायरिंग रेंज से दूर करने के लिए तकनीकी गड़बड़ी के मामले में जांच का आदेश दिया है। मिसाइल गिरने के धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उन्हें गहरे गड्ढे में दो मिसाइलों के हिस्से बरामद कर लिए गए थे, लेकिन तीसरे के अवशेष अब तक नहीं मिल पाए हैं। पुलिस और सेना की टीमें जांच कर रही हैं। वहीं डिवाइस को खोजने के लिए इलाके की छानबीन कर रही हैं। रक्षा प्रवक्ता कर्नल अमिताभ शर्मा ने कहा कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपनी वार्षिक फील्ड फायरिंग करने वाली एक इकाई के मिसाइल मिसफायर होने की सूचना मिली थी। हवा में उड़ान के दौरान मिसाइल मिसफायर हो गई। हालांकि मलबा आसपास के खेतों में गिरा। अधिकारियों ने कहा कि एक मिसाइल अजासर गांव में और दूसरी सत्याय में गिरी। किसी भी कर्मचारी और संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसी (कारण) का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया गया है।” Also Read Ballistic Missile: North Korea ने की मिसाइल लॉन्च, सियोल ने जारी की चेतावनी कहा- बंकरों को खाली करें नाचना पुलिस उपाधीक्षक कैलाश विश्नोई ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पोखरण फायरिंग रेंज से मिस फायर होकर एक मिसाइल अजासर गांव के सिसूपाल सिंह के खेत में मिली। दूसरी मिसाइल विक्रम सिंह के खेत में मिली है। वहां पर यह मिसाइल जोरदार धमाके के साथ गिरी थी। 9 मार्च, 2022 को पाकिस्तान में जा गिरी थी भारतीय मिसाइल इससे पहले 9 मार्च, 2022 को भारत की BrahMos मिसाइल गलती से पाकिस्तान की तरफ फायर हो गई थी। जानकारी के मुताबिक, यह पाकिस्तान में कई किलोमीटर अंदर दाखिल होकर Mian Channu नाम की जगह पर गिरी थी। पाकिस्तान की सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी। हालांकि, इससे पहले ही भारत की तरफ से मामले की जांच के आदेश दे दिए गए थे। https://www.jansatta.com/blank.html

