राजस्थान के युवा और खेल मामलों के मंत्री अशोक चंदना का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मंत्री अशोक चंदना एक पुलिसकर्मी को धमकाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा दिखाई दे रही है। घटना राजस्थान के बूंदी की है। दरअसल अशोक चंदना बूंदी जिले के हिंडोली इलाके के गांवों में लोगों से मिलने गए थे। इस दौरान नेशनल हाइवे-52 गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया और इस दौरान मंत्री अशोक चंदना से हिंडोली पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों की शिकायत की। गांव वालों ने बताया कि पुलिसकर्मी उनसे टोल प्लाजा पर पैसे वसूलते हैं। गांव वालों की शिकायत पर अशोक चंदना ने हिंडोली पुलिस स्टेशन के सर्किल इंचार्ज को तुरंत उगाही में शामिल पुलिसकर्मी को बुलाने को कहा।

खबर के अनुसार, उगाही करने वाला पुलिसकर्मी जब मौके पर नहीं पहुंचा तो राजस्थान सरकार में मंत्री अशोक चंदना ने सर्किल इंचार्ज को ही डांट लगा दी। एएनआई की खबर के अनुसार, अशोक चंदना ने सर्किल इंचार्ज को कहा कि ‘तुमने पुलिसकर्मी को यहां क्यों नहीं बुलाया? मैं तुम्हें पुलिस की नौकरी से फ्री करके टोल प्लाजा की नौकरी पर भेज दूंगा….ये बात दिमाग में रखना और आखिरी वार्निंग समझना।’ राजस्थान के खेल मंत्री यहीं नहीं रुके और आगे कहा कि ‘यदि मुझे फिर पता चला कि पुलिसकर्मी स्थानीय लोगों से पैसों की उगाही कर रहे हैं, मैं तुम्हारी नौकरी खराब कर दूंगा। तुम्हे 50-100 रुपए के लिए अपनी नौकरी खोनी पड़ जाएगी।’

#WATCH: Youth affairs & sports Minister of Rajasthan Ashok Chandna rebukes a police personnel in Bundi, warning him that he’ll be transferred to duty at toll plaza if found collecting money illegally from villagers. Villagers had accused him of collecting money from them at toll. pic.twitter.com/1sJ1zCD8jD

— ANI (@ANI) January 10, 2019