राजस्थान के कुल दस नगर निगमों में से पांच में बीजेपी अपने मेयर बना चुकी है जबकि एक नगर निगम में कांग्रेस पार्टी अपना मेयर प्रत्याशी जीताने में सफल रही है। तीन नगर निगमों- जयपुर, जोधपुर और कोटा में 25 सितंबर को चुनाव होगा।

अभी अजमेर नगर निगम का चुनाव परिणाम आना बाकी है। इसके अलावा भीलवाड़ा शहर में बीजेपी की महिला पार्षद जसवंत कंवर को पहले ही निर्विरोध मेयर चुन लिया गया था।

क्रम संख्यानगर निगममेयरपार्टी
1जयपुर25 सितंबर को चुनाव
2जोधपुर25 सितंबर को चुनाव
3कोटा25 सितंबर को चुनाव
4अजमेर
5बीकानेरअनिल कल्लाकांग्रेस
6उदयपुरपारस सिंघवीबीजेपी
7भरतपुरअनुराधा सिंहबीजेपी
8भीलवाड़ाजसवंत कंवरबीजेपी
9अलवरसुमनलता अग्रवालबीजेपी
10पालीनमिता बुबकियाबीजेपी

(खबर लगातार अपडेट की जा रही है।)