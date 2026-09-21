राजस्थान के कुल दस नगर निगमों में से पांच में बीजेपी अपने मेयर बना चुकी है जबकि एक नगर निगम में कांग्रेस पार्टी अपना मेयर प्रत्याशी जीताने में सफल रही है। तीन नगर निगमों- जयपुर, जोधपुर और कोटा में 25 सितंबर को चुनाव होगा।

अभी अजमेर नगर निगम का चुनाव परिणाम आना बाकी है। इसके अलावा भीलवाड़ा शहर में बीजेपी की महिला पार्षद जसवंत कंवर को पहले ही निर्विरोध मेयर चुन लिया गया था।

क्रम संख्या नगर निगम मेयर पार्टी 1 जयपुर 25 सितंबर को चुनाव 2 जोधपुर 25 सितंबर को चुनाव 3 कोटा 25 सितंबर को चुनाव 4 अजमेर 5 बीकानेर अनिल कल्ला कांग्रेस 6 उदयपुर पारस सिंघवी बीजेपी 7 भरतपुर अनुराधा सिंह बीजेपी 8 भीलवाड़ा जसवंत कंवर बीजेपी 9 अलवर सुमनलता अग्रवाल बीजेपी 10 पाली नमिता बुबकिया बीजेपी

(खबर लगातार अपडेट की जा रही है।)