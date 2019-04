Pulwama Attack: पुलवामा हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के कारण लोगों के जीवन पर भी इसका असर पड़ा। हमले के बाद तनाव के कारण पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर के रहने वाले एक युवक की शादी ही रुक गई थी। बताया जा रहा है कि युवक की शादी जिससे होने वाली थी वो एक पाकिस्तानी दुल्हन थी। हालांकि, अब माहौल शांत होने के बाद और करीब एक महीने के इंतजार के बाद वह बारात लेकर पाकिस्तान के लिए निकल पड़े हैं।

बारात ले कर चले पाकिस्तानः मीडिया से बात करते हुए दूल्हा बनने जा रहे महेंद्र सिंह ने बताया कि उसकी शादी 8 मार्च को एक पाकिस्तानी लड़की से होने वाली थी। लेकिन पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था, जिसके कारण शादी रोकनी पड़ी। बताया जा रहा है कि महेंद्र की होने वाली दुल्हन पाकिस्तान के उमरकोट की रहनेवाली है। महेंद्र के मुताबिक, ‘मेरी शादी 8 मार्च को होनी थी, पुलवामा अटैक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव के कारण शादी टाल दी गई। अब शांति है तो मैं वहां जा रहा हूं, मैं खुश हूं।’ शादी करने जा रहे महेंद्र ट्रेन में बैठने के दौरान काफी खुश नजर आ रहे थे।

Rajasthan: A wedding procession leaves for Umarkot, Pakistan from Barmer. M Singh, groom (pic3) says, "My marriage was fixed for 8th March but because of tensions b/w two nations post Pulwama attack it was postponed. Now that there is peace again I'm going there, I'm happy"(12.4) pic.twitter.com/qaRxX35DzR

