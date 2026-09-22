राजस्थान में अवैध कर खनन मिट्टी ले जा रहे एक डंपर ट्रक ने एक फॉरेस्ट रेंजर को कुचल दिया। अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। फॉरेस्ट रेंजर का की पहचान 40 वर्षीय प्रताप सिंह चुंडावत के रूप में हुई, वे अपनी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल पर डंपर का पीछा कर रहे थे, तभी सोमवार देर रात डंपर ने उन्हें कुचल दिया। उन्हें निम्बाहेड़ा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार को उनकी मौत हो गई।

यह घटना प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी पुलिस स्टेशन इलाके में घाटीवाले बालाजी मंदिर के पास जंगल में हुई। प्रतापगढ़ के डिप्टी एसपी रामेश्वर लाल ने मामले को लेकर द इंडियन एक्सप्रेस से बात की।

‘अवैध रूप से मिट्टी खोदी जा रही थी’

उन्होंने कहा, “सोमवार देर रात वन विभाग की टीम को सूचना मिली कि जंगल के इलाके से अवैध रूप से मिट्टी खोदी जा रही है। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और वहां एक JCB और एक डंपर को काम करते पाया। वन विभाग की टीम को देखकर डंपर ट्रक भागने लगा। हालांकि, चुंडावत ने डंपर को जाने नहीं दिया और अपनी बाइक से उसका पीछा करने लगे। जब दूसरे लोग (सह-आरोपी) वहां पहुंचे, तो उन्होंने डंपर ड्राइवर को अधिकारी को कुचलने के लिए उकसाया और कहा, ‘इसके ऊपर चढ़ा दे’। ड्राइवर ने कथित तौर पर अधिकारी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और भाग गया। ड्राइवर की पहचान काना बावरी के तौर पर हुई है।”

‘मालिक और ड्राइवर समेत कुछ लोग हिरासत में’

DSP ने आगे बताया कि हत्या, अवैध खनन, सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकने और वन भूमि से चोरी वगैरह से जुड़ी संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। उन्होंने आगे कहा, “JCB और डंपर को जब्त कर लिया गया है और JCB मशीन के मालिक और ड्राइवर समेत कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं।”

FIR के मुताबिक, जब वन विभाग के तीन कर्मचारी सबसे पहले मौके पर पहुँचे, तो वहाँ 5-6 लोग अवैध खुदाई कर रहे थे। उन्होंने कहा, “वन रक्षक सुरेश और अजय, प्रताप के साथ थे। बाद में, उन्होंने दूसरे कर्मचारियों को भी मौके पर बुलाया।”

DSP ने बताया कि जिस मिट्टी की खुदाई की जा रही थी, वह ईंटें बनाने, प्लास्टर करने या घरों में दरारें भरने के काम आने वाली गाढ़ी, ‘गारा’ जैसी मिट्टी थी। प्रतापगढ़ के एसपी विशाल जांगिड़ भी मंगलवार को घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।

अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद चुंडावत का शव उनके परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। उनका अंतिम संस्कार पड़ोसी चित्तौड़गढ़ जिले में उनके पैतृक गांव में किया गया।

‘अच्छे अधिकारी थे प्रताप’

प्रताप सिंह चुंडावत को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताते हुए प्रतापगढ़ के उप वन संरक्षक सुरेश अग्रवाल ने कहा, “प्रताप सिंह चुंडावत हमारे सबसे अच्छे अधिकारी थे।”

उप वन संरक्षक ने आगे कहा, “हमने इस साल आजादी के मौके पर उन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए नामित किया था। उन्हें जिला और संभाग स्तर पर भी कई पुरस्कार मिले थे। वे वन्यजीवों, खासकर पैंथर और अजगर आदि को बचाने के काम में सक्रिय रूप से शामिल थे। नर्सरी और पौधारोपण के क्षेत्र में उनके काम के अच्छे नतीजे मिले थे और वे तैराकी और शूटिंग जैसे खेलों में भी सक्रिय थे।”

शहीद का दर्जा देने की मांग

सुरेश अग्रवाल ने बताया कि प्रताप करीब दो साल से जिले में तैनात थे। उन्होंने कहा, “हम उन्हें शहीद का दर्जा देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे।”

प्रताप सिंह की मौत को “बेहद दुखद” बताते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, “यह सिर्फ एक अधिकारी की हत्या नहीं है, यह राजस्थान में कानून-व्यवस्था के लिए एक खुली चुनौती है। सवाल यह है कि राज्य में माइनिंग माफिया इतना बेखौफ कैसे हो गया है कि उसे सरकारी अधिकारियों की जान लेने से भी डर नहीं लगता?”

5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर, जयपुर में राजस्थान पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण केंद्र ने प्रताप सिंह को वन और वन्यजीव संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया था। उन्हें वन्यजीव बचाव, पर्यावरण संरक्षण, वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने और वन संरक्षण में उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया गया था; उनके नेतृत्व में उस इलाके में काफी सुधार देखा गया था।

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