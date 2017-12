‘लव जिहाद’ के नाम पर बंगाल के मजदूर की हत्या की ममता बनर्जी ने की निंदा, कहा- कैसे लोग इतने अमानवीय हो सकते हैं?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बंगाल के एक मजदूर की राजस्थान में हत्या किए जाने की निंदा की। मजदूर की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। आरोपी का कहना है कि उसने हत्या एक लड़की को लव जिहाद से बचाने के लिए की। यह घटना राजस्थान के राजसमंद जिले में हुई और आरोपी शंभूनाथ रेगर ने इस नृशंस कृत्य का वीडियो भी रिकार्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। यह वीडियो वायरल हो गया है।

ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, “हम बंगाल के एक मजदूर की राजस्थान में की गई जघन्य हत्या की निंदा करते हैं। कैसे लोग इस हद तक अमानवीय हो सकते हैं? दु:खद।” पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा रेगर से मामले में पूछताछ की जा रही है। वायरल होते वीडियो में अपराधी, शेख पर फावड़े से हमला करता दिख रहा है। उसके शरीर पर केरोसिन डाल रहा है व उसे जिंदा जला रहा है। रेगर ने चेतावनी दी कि जो ‘लव जिहाद’ में लिप्त है, उनकी भी यही नियति होगी।

We strongly condemn the heinous killing of a labourer from Bengal in Rajasthan. How can people be so inhuman. Sad

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 7, 2017