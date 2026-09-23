Cockroach Janta Party School Theek Karo: राजस्थान के खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी गांवों में सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल हालत और जनजातीय विकास कोष की अनदेखी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी की एक सात सदस्यीय टीम ने शनिवार को आदिवासी इलाकों का दौरा किया और जमीनी स्थिति का जायजा लेते हुए सरकार पर सवाल उठा दिए।

यह दौरा कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत किया गया। टीम की अगुवाई पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने की, जिन्होंने सरकारी दावों के विपरीत स्कूलों की दयनीय स्थिति पर गहरा रोष जताया।

न पीने का पानी, न ही स्कूल की इमारत

सीजेपी की टीम ने नयागांव तहसील के अंतर्गत आने वाले डेमट, पोंगली और बाबरी गांवों के विभिन्न सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि बुनियादी सुविधाओं के मामले में यह स्कूल बेहद पिछड़े हुए हैं।

पार्टी प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर स्कूल के लिए जमीन का आवंटन तो किया गया है, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी वहां भवनों का निर्माण नहीं कराया गया। वहीं, जो स्कूल किसी तरह संचालित हो रहे हैं, वहां पीने के साफ पानी, शौचालय और बुनियादी ढांचे का भारी अभाव है।

जनजातीय फंड पर उठे सवाल

इस अभियान के दौरान सीजेपी ने आदिवासी एकता परिषद के साथ हाथ मिलाते हुए राज्य सरकार को घेरा। दोनों संगठनों ने जनजातीय क्षेत्र विकास (TAD) बजट के तहत करीब 1,500 करोड़ रुपये के लैप्स (बिना खर्च किए वापस लौट जाना) होने की खबरों पर सरकार से जवाब मांगा है।

सीजेपी ने मांग की है कि आदिवासी कल्याण और बच्चों की शिक्षा के लिए आवंटित इस भारी-भरकम राशि के इस्तेमाल को लेकर सरकार पूरी पारदर्शिता बरते और स्पष्ट करे कि यह बजट समय पर क्यों खर्च नहीं हो सका।

क्यों नहीं खर्च हो रहा फंड?

पार्टी के एक प्रतिनिधि ने सवाल उठाते हुए कहा, “सरकार यह क्यों नहीं बता रही कि आदिवासी क्षेत्र विकास के लिए निर्धारित 1,500 करोड़ रुपये का विशाल बजट कैसे लैप्स हो रहा है? इस बजट का इस्तेमाल आदिवासी समुदाय के कल्याण और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए क्यों नहीं किया जा रहा?”

अपनी जेब से पैसा जुटाने को मजबूर ग्रामीण

निरीक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने भी प्रशासनिक लापरवाही पर अपना भारी गुस्सा जाहिर किया। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूलों की बुनियादी जरूरतों और सुविधाओं को पूरा करने के लिए उन्हें खुद अपनी जेब से चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है।

सीजेपी ने सरकार से मांग की है कि खाली पड़े प्लॉटों पर तुरंत स्कूल भवनों का निर्माण कराया जाए, पीने का पानी व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और टीएडी (TAD) फंड का शत-प्रतिशत सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

आदिवासी क्षेत्रों में चलेगा अभियान

गौरतलब है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 16 सितंबर को ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान की घोषणा की थी। यह अभियान देश के सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए चलाए जा रहे उनके व्यापक ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान का ही एक हिस्सा है।

अभिजीत दीपके के अनुसार, उनकी टीम केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, झारखंड, ओडिशा, गुजरात और देश के अन्य राज्यों के आदिवासी बहुल इलाकों का दौरा कर वहां के स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं का दस्तावेजीकरण (डॉक्यूमेंटेशन) करेगी।

उन्होंने यह भी चिंता जताई कि कई इलाकों में आंगनवाड़ी के लिए बने कमरों में स्कूल की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि पिछले दो वर्षों में अकेले महाराष्ट्र में ही 590 से अधिक आदिवासी छात्रों की मौत हुई है, जो प्रशासनिक उपेक्षा और बदहाली का गंभीर संकेत है।

राजस्थान के आदिवासी इलाकों में सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान जारी है। उदयपुर के खेरवाड़ा क्षेत्र में स्कूलों के निरीक्षण के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कुछ शिक्षकों को डराने-धमकाने और ग्रामीणो पर FIR के लिए दबाव बनाने का दावा किया है। हालांकि, न आरोपों की प्रशासन या शिक्षा विभाग की ओर से पुष्टि नहीं हुई है। पढ़िए पूरी खबर…