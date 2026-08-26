Rajasthan Rain Forecast: राजस्थान के कई जिलों में बुधवार को बारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान के कई हिस्सों में बुधवार को मध्यम से भारी बारिश होने और फिर इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने का अनुमान है।

जयपुर स्थित मौसम केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बुधवार को पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान उदयपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मौसम केंद्र के अनुसार, पूर्वी राजस्थान में 27 अगस्त से दो सितंबर के दौरान बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। कोटा संभाग के कुछ भागों में 27-28 अगस्त को हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकतर भागों में आगामी सप्ताह भर कमजोर मानसून परिस्थितियां जारी रहने की संभावना है।

दिल्ली में बुधवार को आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का पूर्वानुमान है। IMD के अनुसार, दिल्ली में बुधवार और गुरुवार को आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। बुधवार को जहां दोपहर तक अलग-अलग स्थान पर बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना जताई गई है तो वहीं गुरुवार को दोपहर के समय बहुत हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है।

कहां-कहां भारी बारिश का अनुमान?

मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बुधवार को भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा बुधवार को उत्तराखंड, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

गुरुवार को लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

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कितनी बारिश हुई है, मौसम विभाग यह मिलीमीटर में मापता है। बारिश मापने के लिए मौसम विभाग ने देश के हर जिले में DRMS स्टेशन (बारिश मापने वाले केंद्र) बनाए हुए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।