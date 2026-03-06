मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में कांचीगुड़ा-भगत कोठी एक्सप्रेस में एक महिला का शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान डिशनल डिस्ट्रिक्ट जज राजकुमार चौहान की पत्नी उषा चौहान के रूप में की गई। ADJ की पत्नी ट्रेन के वॉशरूम में मरी हुई मिलीं, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने जांच शुरू की। अधिकारियों को शक है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई होगी।

जज उषा चौहान अभी राजस्थान के निम्बाहेड़ा में पोस्टेड हैं और अपनी पत्नी के साथ जोधपुर से निम्बाहेड़ा जा रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक, सफर के दौरान कपल ने अलग-अलग कोच में सीट रिजर्व करवाई थी। ट्रेन के निम्बाहेड़ा स्टेशन पहुँचने से पहले, उषा चौहान ने अपने पति को फोन पर बताया कि वह वॉशरूम जा रही हैं।

प्लेटफॉर्म पर या कोच के अंदर नहीं मिलीं

जब ट्रेन निम्बाहेड़ा पहुंची, तो जज चौहान नीचे उतरे और अपनी पत्नी के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन वह वापस नहीं आईं। उनके बारे में परेशान होकर, उन्होंने उन्हें ढूंढा, लेकिन वह प्लेटफॉर्म पर या कोच के अंदर नहीं मिलीं। इसके बाद उन्होंने रेलवे पुलिस को बताया, जिन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों ने डिब्बों की जांच के लिए ट्रेन को मंदसौर स्टेशन पर रोका। हालांकि, शुरुआती तलाशी के दौरान उषा चौहान नहीं मिलीं। फिर रेलवे अधिकारियों ने उनके मोबाइल फोन की लोकेशन का पता लगाया, जिससे पता चला कि डिवाइस अभी भी ट्रेन के अंदर है।

इस जानकारी के आधार पर, अधिकारियों ने अपनी तलाश जारी रखी क्योंकि ट्रेन रतलाम जिले की ओर बढ़ रही थी। तलाशी के दौरान आखिरकार पुलिस जावरा स्टेशन पर रिजर्व कोच में एक वॉशरूम तक पहुंची। टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसके बाद अधिकारियों ने उसे तोड़ दिया।

बॉडी परिवार को सौंप दी गई

अंदर, उषा चौहान बेहोश मिलीं। उन्हें तुरंत इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच से पता चलता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया होगा, हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि आगे की जांच स्टैंडर्ड तरीकों से की जाएगी। फॉर्मैलिटी पूरी करने के बाद, बॉडी परिवार को सौंप दी गई। रेलवे पुलिस ने घटना के सही हालात का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।