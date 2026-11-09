राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिवाली वाली रात पटाखों की वजह से 100 से ज्यादा लोग जल गए। सवाई मान सिंह अस्पताल के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पटाखों से जुड़ी चोटों से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज किया गया।

अस्पताल के बर्न और प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आर के जैन ने बताया कि रविवार रात को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 112 मरीज लाए गए। इनमें से 51 लोग जले हुए थे जबकि 61 लोगों की आंखों में चोटें आईं।

आंख की चोट वाले 11 मरीज भर्ती

उन्होंने बताया कि इन मरीजों में से जलने की वजह से दो मरीजों को और आंख की चोट के कारण 11 मरीजों को भर्ती किया गया है।

जयपुरिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉ. जीवराज राठौड़ ने बताया कि उनके यहां जलने की वजह से 20 मरीज पहुंचे। इन मरीजों को सवाई मान सिंह अस्पताल रेफर कर दिया गया क्योंकि जयपुरिया अस्पताल में अलग से बर्न यूनिट नहीं है।

सवाई मान सिंह अस्पताल के एडिशनल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा कि त्योहारी सीजन को देखते हुए 6 नवंबर से 11 नवंबर के लिए विशेष आपात इंतजाम किए गए थे।

डॉक्टरों को चौबीसों घंटे तैनात किया गया

उन्होंने बताया कि आपातकालीन विभाग में नियमित चिकित्सा कर्मचारियों के अलावा, नेत्र विज्ञान, ईएनटी (ENT), न्यूरोसर्जरी, एनेस्थीसिया और बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभागों के डॉक्टरों को चौबीसों घंटे तैनात किया गया है।

डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने यह भी बताया कि सवाई मान सिंह अस्पताल की नियमित सेवाओं को प्रभावित किए बिना आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों को तैनात किया गया है।

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मृत बच्चे की मां अंजली ने कहा कि उनका बेटा बम जला रहा था। जब वो अनार और स्काई शॉट जला रहा था, तभी अनार पीछे से उसकी छाती में लगा, इससे उसके गहरा जख्म हो गया और उसकी नली फट गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।