सड़क किनारे पेशाब करते बीजेपी मंत्री कैमरे में हुए कैद, कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्‍वच्‍छता अभियान को राजस्‍थान में भाजपा के मंत्री ही पलीता लगा रहे हैं। राजस्‍थान के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री कालीचरण श्रॉफ का एक फोटो सोशल साइटों पर वायरल हो रहा है। इसमें उन्‍हें सड़क किनारे पेशाब करते हुए देखा जा सकता है। इस पर राज्‍य की राजनीति भी गरमा गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह तस्‍वीर मंगलवार (13 फरवरी) की है। तस्‍वीर जवाहर नगर के झालना बायपास पर ली गई थी। विपक्षी दल के हल्‍ला-बोल के बावजूद इस मसले पर मंत्री कालीचरण की ओर से अभी तक सफाई या स्‍पष्‍टीकरण नहीं दिया गया है। राजस्‍थान विधानसभा में कांग्रेस के डिप्‍टी चीफ व्हिप गोविंद सिंह ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्‍होंने कहा कि खुले में शौच या पेशाब करने पर जयपुर नगर निगम के अधिकारी आमलोगों के साथ सख्‍ती से पेश आते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा क‍ि अब यह देखना दिलचस्‍प होगा कि मंत्री कालीचरण श्रॉफ के खिलाफ क्‍या कदम उठाया जाता है। नगर निगम खुले में पेशाब करने पर जुर्माने का प्रावधान कर रखा है, ताकि गुलाबी शहर को गंदगी से मुक्‍त रखा जा सके।

the real contribution in #SwachhBharat ABHIYAN of rajasthan health minister @KalicharanSaraf @AshokLahotyBJP have a look @VasundharaBJP pic.twitter.com/Hqid1tWori

— manish bhattacharya (@NN_Manish) February 13, 2018