गुर्जर आरक्षणः प्रदर्शन के दौरान पहले पटरियों को पहुंचाया नुकसान, फिर मरम्मत करते दिखे प्रदर्शनकारी; देखें VIDEO

पिछले डेढ़ हफ्ते से राजस्थान में चल रहा गुर्जर आंदोलन अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीच आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर सहमति बन गई है। इस आंदोलन के चलते रेल यातायात बाधित हो गया था और आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रेक को भी बहुत नुकसान पहुंचाया था। आंदोलन खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे रेलवे ट्रेक की मरम्मत करते दिखाई दे रहे हैं।

कल रात समुदाय के नेता किरोड़ी सिंह बैंसला और सीएम के बीच हुई बैठक में सहमति बनने के बाद आंदोलनकारियों ने आंदोलन खत्म कर रेलवे ट्रेक की फिश प्लेट को भी दोबारा जोड़ दिया है। सीएम और 17 सदस्यीय गुर्जर प्रतिनिधिमंडल के बीच 6 बिंदु पर सहमति बनी है और इसको लेकर एक समझौता पत्र भी जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने इंटरनेट सेवायें भी बहाल करवा दी है। आंदोलनकारियों के पटरियों से हट जाने के कारण गत 11 दिनों से बाधित हो रहा दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक भी वापस शुरू हो गई है।

#WATCH Rajasthan: Gurjar agitators repair fishplates, that they’d damaged, on a railway track in Bharatpur where they were protesting with their demand for reservation.

Agitation called off today following a meeting between community leader Kirori Singh Bainsla & CM last night pic.twitter.com/aT3nfa6tBB

— ANI (@ANI) November 12, 2020