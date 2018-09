राजस्थान सरकार महिलाओं को मोबाइल फोन देगी और ग्राम पंचायतों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी। एएनआई की खबर के मुताबिक भामाशाह योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं को मोबाइल फोन देगी और 5000 हजार ग्राम पंचायतों को मुफ्त वाई-फाई का लाभ दिया जाएगा। बता दें कि इसी वर्ष राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) समेत तमाम दल किसी भी हाल में मतदाताओं में अपनी पकड़ कम नहीं देखना चाहते हैं। चुनाव से कुछ वक्त पहले भामाशाह योजना के अंतर्गत इस तरह की सहूलियत के एलान को वोटरों के लुभाने वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक भामाशाह योजना के कार्डधारकों को मोबाइल फोन के लिए 1095 रुपए देने होंगे लेकिन बाद सब्सिडी मिलने पर उन्हें मात्र 95 रुपए का पड़ेगा। कहा जा रहा कि राज्य सरकार ने रिलायंस के जियो के साथ मिलकर जियो भामाशाह प्रोग्राम बनाया है। इसी हफ्ते इस कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है।

Rajasthan Government to distribute mobile phones to women under the Bhamashah Yojana. The state government will also provide free Wifi facilities to 5,000 gram panchayats.

