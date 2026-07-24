राजस्थान की भाजपा सरकार ने राजनीतिक दलों के लोगों को सामुदायिक संपर्क समूह (CLG) के सदस्य के रूप में भर्ती होने की अनुमति देने का फैसला लिया है। सामुदायिक संपर्क समूह खुफिया जानकारी जुटाने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अब तक राजस्थान पुलिस नियम, 2008 के अनुसार, कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल या उसके सहयोगी संगठन का सदस्य होने पर कॉलेज समूह का हिस्सा नहीं बन सकता था।

हालांकि, राज्य गृह विभाग ने 19 जुलाई की अधिसूचना के माध्यम से नियमों में संशोधन किया और संबंधित खंड को पूरी तरह से हटा दिया। अधिसूचना जारी करने वाले संयुक्त सचिव (गृह) मनीष गोयल से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।

सीएलजी को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, पुलिस को खुफिया जानकारी जुटाने, अपराधियों का पता लगाने और अपराधों को रोकने में सहायता करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने इस कदम की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भाजपा और आरएसएस के अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सभी संस्थानों में नियुक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि संस्थाएं एक के बाद एक ढहती जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीएलजी के सदस्य किसी भी सामाजिक अशांति को शांत करते हैं और उसका समाधान करते हैं। लोग उन पर भरोसा करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। लेकिन अगर वे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को थोप देंगे तो लोगों के बीच विश्वास कैसे बचेगा? चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में इस मुद्दे को उचित स्तर पर उठाएगी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान के अजमेर रेंज (21,186), भरतपुर रेंज (3,313), बीकानेर रेंज (10,301), जीआरपी रेंज (931), जयपुर कमिश्नरेट (4,722), जयपुर रेंज (7,105), जोधपुर कमिश्नरेट (793), जोधपुर रेंज (6,245), कोटा रेंज (6,760) और उदयपुर रेंज (13,909) में कुल 75,265 सीएलजी सदस्य हैं। इनमें पुलिस स्टेशन, बीट, पंचायत और वार्ड स्तर के सीएलजी सदस्य शामिल हैं।

अन्य स्थितियां जो किसी व्यक्ति को सीएलजी के लिए अपात्र बनाती हैं, उनमें किसी भी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि, आपराधिक मामले का पंजीकरण या विचाराधीन मामला। यदि उस पर किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने या अपराधियों के साथ संबंध होने का संदेह है और यदि वह संपत्ति और भूमि विवादों और अन्य मुकदमों में शामिल है।

CLG क्या करते हैं?

नियमों के अनुसार, सीएलजी सदस्यों की नियुक्ति जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और संबंधित सर्किल अधिकारी की सिफारिशों पर की जाती है।

हालांकि उनकी पात्रता के लिए कोई विशिष्ट मानदंड नहीं है। नियमों में कहा गया है कि केवल पंचायत या पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को ही सीएलजी सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। लेकिन यह व्यक्ति एक सम्मानित नागरिक होना चाहिए और उसका नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, कॉलेज परिषदों में सभी वर्गों और जीवन के सभी क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जिसमें महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से कम से कम दो-दो प्रतिनिधि हों।

पंचायत स्तर की सीएलजी समितियों में पांच सदस्य होंगे, जबकि पुलिस थाना स्तर की CLG समितियों में 30 सदस्य होंगे। इनमें से एक तिहाई सदस्यों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए।

आधिकारिक तौर पर, उनकी भूमिकाओं में पुलिस-समुदाय संबंधों को बेहतर बनाने में पुलिस की सहायता करना, लोगों द्वारा सामना की जाने वाली पुलिस संबंधी समस्याओं को पुलिस के समक्ष लाना और उनके समाधान खोजने में सहायता करना, अपराधियों को पकड़ने और अपराध रोकथाम उपायों में पुलिस की सहायता करना, जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, आपराधिक खुफिया जानकारी जुटाने में पुलिस की सहायता करना और सार्वजनिक शांति पर प्रभाव डालने वाली किसी भी घटना को पुलिस के संज्ञान में लाना शामिल है। सीएलजी सदस्यों को कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। ये लोग फ्री में पुलिस की मदद करते हैं।

अन्य भूमिकाओं में अपने क्षेत्र में किसी भी पुलिस अधिकारी के आचरण के बारे में वरिष्ठों को सूचित करना। सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना, सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक त्योहारों, जुलूसों, रैलियों, प्राकृतिक आपदाओं आदि के दौरान पुलिस को सहायता प्रदान करना, संचार और सूचना की गोपनीयता बनाए रखना शामिल है। उन्हें मामलों की जांच और पुलिस के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है।

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