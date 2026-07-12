राजस्थान में पिछले सप्ताह आठ महिलाओं और एक नाबालिग की मौत ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए है। इन मौतों के साथ पिछले दो महीनों में राजस्थान में मातृ मृत्यु दर के मामलों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है।

राज्य के भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिलों के दो सरकारी अस्पतालों के प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभागों में सर्जरी कराने वाली आठ महिलाओं और एक नाबालिग की पिछले सप्ताह मृत्यु हो गई । जिसके चलते राज्य सरकार ने जांच शुरू कर दी है। इसी तरह की कई मौतों के बाद मातृ स्वास्थ्य देखभाल को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।

भीलवाड़ा में पांच और बांसवाड़ा में चार महिलाओं की मौत हुई है। बांसवाड़ा में मरने वाली महिलाओं की पहचान लक्ष्मी (21), लीला (32), रेशमा (28) और एक अन्य महिला के रूप में हुई है, जिनकी पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई है। ये मौतें 7 से 10 जुलाई के बीच हुईं।

इससे पिछले दो महीनों में राज्य में मातृ मृत्यु की कुल संख्या 18 हो गई है। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने कहा कि वरिष्ठ डॉक्टरों की पांच सदस्यीय समिति इन मौतों की जांच करेगी। उन्होंने बताया कि चार महिलाओं में से दो को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था, जबकि दो की मौत सी-सेक्शन के बाद हुई।

भीलवाड़ा में अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अरुण गौर ने भी इसी तरह की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर मौत बेहद दुखद है। हमने हर मामले में मौत के कारणों का पता लगा लिया है। पहली मरीज प्रसव पीड़ा में नहीं थी, बल्कि गैस्ट्रो-शॉक से पीड़ित थी। दूसरी मरीज को दिल का दौरा पड़ा। तीसरी की सर्जरी के बाद थ्रोम्बोम्बोलिज्म (एक ज्ञात जटिलता) के कारण मृत्यु हो गई। शेष दो मौतें प्रसवोत्तर रक्तस्राव (पीपीएच) के कारण हुईं।

डॉ. गौर ने बताया कि मामले की जांच के लिए दो जांच समितियां गठित की गई हैं। पहली आंतरिक जांच अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर करेंगे, जबकि दूसरी स्वतंत्र जांच जयपुर से आए दो वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम करेगी। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से नमूने एकत्र किए हैं और मौत के कारण का पता लगाने के लिए एनेस्थेटिस्ट की रिपोर्ट, उपचार रिकॉर्ड और संपूर्ण चिकित्सा इतिहास की जांच करेंगे।

राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा कि सरकार इन मामलों को अत्यंत गंभीरता से ले रही है और उसने विशेषज्ञ टीमों को तैनात किया है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में हुई मातृ मृत्यु की घटनाओं को गंभीरता से ले रही है। घटना के वास्तविक कारणों की जांच के लिए निदेशालय से विशेषज्ञ अधिकारियों की एक टीम दोनों जिलों में भेजी गई है।

खिमसर ने कहा कि सभी मौतों को ऑपरेशन थिएटर के संक्रमण से जोड़ना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा। भीलवाड़ा के मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट में मौतों और ऑपरेशन थिएटर के संक्रमण के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल की प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण की कोई पुष्टि नहीं हुई है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक मामले में मृत्यु का कारण अलग-अलग चिकित्सीय जटिलताएं थीं, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाइपोवोलेमिक शॉक, पल्मोनरी थ्रोम्बोम्बोलिज्म, एचईएलएलपी सिंड्रोम और प्रसवोत्तर रक्तस्राव के साथ डीआईसी।

इस बीच, अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर में बैक्टीरिया की मौजूदगी और मौतों के बीच संभावित संबंध की जांच की जा रही है।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को इन मौतों पर चिंता व्यक्त की और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जांच की मांग की। गहलोत ने एक बयान में कहा कि भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में महज छह दिनों में पांच महिलाओं की मौत और बांसवाड़ा में भी इसी तरह की मौतों की खबरें दिल दहला देने वाली और बेहद चिंताजनक हैं।

स्वास्थ्य व्यवस्था में गंभीर खामियों का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने दावा किया कि चेतावनी के संकेतों के बावजूद सर्जरी जारी रहीं। उन्होंने कहा कि कोटा, बीकानेर और जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा में उभर रही स्थिति बेहद चिंताजनक है। क्या भाजपा सरकार ने राजस्थान को भगवान भरोसे छोड़ दिया है? इस तरह की घटनाओं की श्रृंखला दर्शाती है कि सरकार को इनकी कोई चिंता नहीं है। पिछले दो महीनों में राजस्थान में मातृ मृत्यु की यह चौथी घटना है। मई में कोटा में पांच और बीकानेर में तीन नवजात माताओं की मृत्यु हुई। जोधपुर में दो अन्य की हालत गंभीर बताई गई।

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